Die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler ist in Gehrden in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Bei der Kommunalwahl 2016 gab es 1677. Diese Marke hat die Stadt Gehrden 2021 längst überschritten. Aktuell wurden für die Kommunalwahl am Sonntag schon 3136 Wahlscheine ausgestellt, also fast doppelt so viele wie vor fünf Jahren. Gemeindewahlleiterin Jutta Schröder rechnet bis Freitag mit etwa 4000 Briefwählerinnen und Briefwähler.

Dementsprechend viel hat das fünfköpfige Team im Briefwahlbüro zu tun. Schröder ist ehrlich: „Wir sind von den Unterlagen regelrecht erschlagen worden.“ Dennoch verlaufe die Briefwahl reibungslos. „Wir habe es gut im Griff“, sagt sie. Allerdings wurden Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter aus anderen Bereichen zur Unterstützung abgezogen. Die eingehenden Anträge würden tagesaktuell abgearbeitet. Da in der ersten Briefwahlwoche der Server der Region Hannover an seine Leistungsgrenze gekommen sei, seien einige Anträge erst verspätet übermittelt worden, teilte Stadtsprecher Frank Born mit.

Es ist im Übrigen auch möglich, die Wahl sofort im Briefwahlbüro im Rathaus vorzunehmen. „Das wird gut angenommen“, meint Schröder. Allerdings müssten die Wahlberechtigten bei diesem Verfahren mit „kürzeren Wartezeiten“ rechnen. Wer wählen will, muss die gelbe Wahlbenachrichtigungskarte und den Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Mehr als 12.000 Bürger sind wahlberechtigt

12.418 Bürgerinnen und Bürger sind in Gehrden bei der Kommunalwahl wahlberechtigt. Wählen darf man ab 16 Jahren. Rat, Ortsräte, Regionspräsident und Regionsversammlung werden am Sonntag, 12. September, in Gehrden gewählt. Es gibt 18 Wahllokale. Zudem gibt es fünf Briefwahlbezirke, drei mehr als noch vor fünf Jahren. Die Briefwahl wird in der Grundschule Am Castrum ausgezählt. Das sei ein aufwendiges Verfahren, sagt Schröder. In den kleinen Ortsteilen Redderse, Ditterke und Everloh wird die Briefwahl direkt vor Ort ausgezählt, und die Stimmen werden zur Urnenwahl addiert.

Das Briefwahlbüro ist für die Ausgabe der Unterlagen für die Kommunalwahlen noch bis Freitag, 10. September, 13 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag können die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl nicht mehr online beantrag werden. Sie müssen direkt im Rathaus abgeholt werden.

Kein Wahlabend im Rathaus

Übrigens: Am Sonntag Abend wird es nicht wie sonst üblich im Bürgersaal des Rathauses eine Präsentation der Wahlergebnisse für die interessierte Öffentlichkeit geben. Mehrere Gründe haben Bürgermeister Cord Mittendorf zu dieser Entscheidung bewogen: Die Cortona-Pandemie, das in der Vergangenheit stark zurückgegangene Interesse an dieser Art der Präsentation sowie die Möglichkeit, über das Internet und andere Medien Wahlergebnisse abrufen zu können. So können die Wahlergebnisse am Wahlabend unter anderem über die Internetadresse https://bit.ly/3hbIGGT abgefragt werden.

Von Dirk Wirausky