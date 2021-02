Gehrden

Empörung im Wohngebiet am Krankenhaus: Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat eine Fachfirma damit beauftragt, den Grünstreifen zwischen Krankenhaus und Wohngebiet zu beseitigen. Büsche und Bäume wurden entfernt – darüber sind die in der Nachbarschaft wohnenden Bürgerinnen und Bürger sehr verärgert.

„Es bleibt nichts mehr übrig“, schimpft eine Anwohnerin der Moltkestraße über die Rodungsarbeiten auf der Grünfläche. Alle Büsche seien weg. „Mit uns Anwohnern ist nichts abgesprochen worden“, kritisiert die Nachbarin. Offenbar habe das KRH Fakten schaffen wollen. Der Grünstreifen mit den Anpflanzungen habe als Sicht- und Lärmschutz eine große Bedeutung gehabt. „Dieser Schutz ist jetzt weg“, beschwert sich die Anliegerin.

Leitungen werden erneuert

KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff erläutert auf Anfrage den Grund für den Grünschnitt: Es sei eine vorbereitende Maßnahme für die Erneuerung von Versorgungsleitungen, die unter dem Grünstreifen im Erdreich verlaufen. Teilweise sei Bewuchs entfernt worden, teilweise handele es sich lediglich um einen Rückschnitt, sagt Ellerhoff. An diesen Stellen würden die Pflanzen wieder austreiben und für einen entsprechenden Schutz sorgen. „Wegen weiterer sinnvoller Sichtschutzmaßnahmen sind wir vor Ort im Austausch“, erklärt Ellerhoff. Im Zuge des späteren Teilneubaus der Klinik werde der Grünstreifen dann neu gestaltet.

Rodungsarbeiten: Eine Firma schneidet am Krankenhaus einen Teil der Bäume zurück. Quelle: Stephan Hartung

Zuletzt hatte es von Nachbarn des Klinikums Kritik an dem Bauvorhaben gegeben. Eine Anwohnerinitiative hat sich gegründet. Unter anderem bemängelt sie die Parkplatzsituation. „Statt den Parkdruck auf die Anwohnerstraßen durch den Neubau von Parkplätzen zu nehmen, werden die Parkplätze reduziert“, kritisiert die Gruppe. Es gebe nach den aktuellen Plänen 24 Stellflächen weniger als heute. Warum ein Krankenhaus dieser Größe keine kostenlosen Parkplätze für Mitarbeiter und einen gewissen Publikumsverkehr vorhalten müsse, verwundert die Initiative. Jeder private oder gewerbliche Bauherr müsse Parkplätze nachweisen, heißt es in einem offenen Brief an Stadt und Region.

Anwohnerinitiative kritisiert Verkehrskonzept

Die Gruppe hat einen Forderungskatalog zusammengestellt. Darin wünschen sich die Anlieger eine Entlastung der Anwohnerstraßen von Verkehr, Lärm und vermeidbaren Immissionen sowie entsprechende Gutachten für alle Bauabschnitte. Eine Baugenehmigung ohne ein schlüssiges Verkehrs- und Nahverkehrskonzept soll es nach den Vorstellungen der Initiative nicht geben.

Ellerhoff versprach: „Wir stehen mit der Stadt Gehrden und der Region Hannover in engem Austausch, um die weiteren und aufeinander aufbauenden Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Teilneubau schnellstmöglich voranzutreiben.“

Für 160 Millionen Euro will das Klinikum Region Hannover (KRH) ein neues Bettenhaus für das Krankenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird direkt an den Gebäudetrakt aus dem Jahr 2015 grenzen. In dem Neubau sollen 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszen­trum untergebracht werden. Der Zeitplan sieht vor, das Gebäude 2025 fertigzustellen; der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Von Dirk Wirausky