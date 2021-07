Gehrden

Das war fast zu erwarten bei solch einem Großprojekt: Das Klinikum Robert Koch Gehrden, das zum Klinikum Region Hannover (KRH) gehört, soll bis 2025 einen neuen Gebäudekomplex erhalten. Zu Beginn des nächsten Jahres starten die Bauarbeiten. Viele Gehrdener haben die öffentliche Auslegung genutzt, um sich zu äußern. Die Folge: Es wird eine zweite Auslegung geben.

„Wir haben uns mit dem Krankenhaus abgestimmt, dass wir die Auslegung wiederholen. Das hat formelle Gründe“, sagt Wolfgang Middelberg, Fachbereichsleiter bei der Stadt Gehrden. Der weitere Zeitplan: Die erneute Auslegung soll etwa Ende September bis Anfang Oktober erfolgen. Bis Ende November könnte dann der Satzungsbeschluss gefasst werden, zum Ende des Jahres die Baugenehmigung erfolgen. Middelberg rechnet mit keinen größeren Verzögerungen.

Lärmbelästigungen sind zu erwarten

Viele Anwohner verfolgen das Projekt mit Skepsis – das haben sie nun kundgetan und den Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung genutzt. Umstritten bleibt aus ihrer Sicht die Verkehrssituation rund um das Krankenhaus. Viele fordern die Erstellung einer Verkehrsleitplanung zur Erschließung des Klinikums, zur Parkplatzsituation, zur Verbesserung des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr sowie zu straßen- und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wie dem Anwohnerparken. Auch wünschen sie sich ein Konzept zu einer verträglichen Abwicklung des Baustellenverkehrs.

„Es gab Stellungnahmen beispielsweise zum Thema Lärm, zu Waldbelangen und auch zum geplanten Hubschrauberlandeplatz“, sagt Wolfgang Middelberg. Insgesamt elf Privatpersonen hätten sich zu Wort gemeldet. „Das klingt auf den ersten Blick nicht viel. Aber vom Inhalt her war da sehr viel vorhanden“, sagt der Fachbereichsleiter. Aus diesen Gründen macht es also Sinn, angesichts vieler nötiger Änderungen eine neue Auslegung zu machen. Die Auslegung erfolgt öffentlich im Rathaus der Stadt Gehrden. Außerdem können Interessierte alles online auf der Internetseite der Stadt einsehen.

Alles begann mit einer Kuhweide

Für 160 Millionen Euro wird das KRH einen Neubau am Krankenhaus errichten. Der mehrgeschossige Komplex wird direkt an dem Gebäudeteil aus dem Jahr 2015 entstehen. Dieser Neubau entstand damals für mehr als 37 Millionen Euro. Dort sollen 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszentrum untergebracht werden. Im Gebäude der früheren Schwesternschule erhält künftig die Krankenhausverwaltung ihren Platz. Mehr als 150 Stellflächen für Fahrzeuge sollen am Krankenhaus eingerichtet werden.

Der jetzige noch bestehende Altbau des Bettenhauses blickt auf eine lange Geschichte zurück. Einst hatte alles damit begonnen, dass Ottomar von Reden 1959 dem damaligen Landkreis Hannover ein Grundstück, eine Kuhweide, schenkte. 1961 folgte die Grundsteinlegung, 1963 kamen die ersten Patienten. Aktuell werden im Gehrdener Krankenhaus etwa 20.000 Patienten im Jahr versorgt, zur Verfügung stehen 349 Betten. Das Klinikum hat etwa 800 Mitarbeiter, damit ist es der größte Arbeitgeber in der Stadt. Nach Inbetriebnahme des Neubaus soll der Altbau abgerissen werden.

Von Stephan Hartung