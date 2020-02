Er ist in den großen Konzertsälen zu hören – und erneut auch in Gehrden: Der Pianist Sunghoon Simon Hwang spielt am 9. Februar Werke von Beethoven, Chopin und Fauré im Gehrdener Rathaus. Dem in Hannover lebenden Koreaner ist große Werktreue und zeitgeschichtliche Verbundenheit wichtig.