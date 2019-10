Kanadierin sucht in Gehrden nach ihren Vorfahren

Gehrden

30 Jahre ist es her, da reiste Michele Mullen erstmals von Kanada nach Gehrden. „Damals war ich 20 Jahre alt. Jetzt bin ich eine 50-jährige Frau mit drei Kindern und vier Enkeln und versuche, die Spuren meiner glücklichen Erinnerungen in Gehrden zu verfolgen“, sagte Mullen. Ort ihrer glücklichen Erinnerungen war das Haus an der Alten Straße 17, in dem sie Zeit bei ihrer Großmutter, Dora Steinmann, verbrachte. Jedes Jahr sei sie als kleines Mädchen von Vancouver nach Gehrden gereist, wo sie zahlreiche Freunde gefunden habe.

Zurück in Gehrden war nun ihr größter Wunsch, das Grab ihrer im Jahr 1996 verstorbenen Großmutter auf dem Gehrdener Friedhof ausfindig zu machen. Mit der Unterstützung von Wolfgang Liese vom Heimatbund begab sie sich auf die Suche. Leider konnten sie aber keinen Grabstein finden. „Dank eines Lageplans haben wir jedoch die Stelle gefunden und konnten Blumen niederlegen“, sagt die 1969 in Kanada geborene Mullen. Wann das Grab eingeebnet worden und wo der Grabstein geblieben sei, bleibt ungewiss. „Aber es muss hier gewesen sein“, sagte Mullen und zeigte auf die Stelle.

In diesem Haus an der Alten Straße 17 lebte einst die Großmutter von Michele Mullen. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Es tut unendlich gut, wieder hier zu sein“

Sie könne sich noch gut daran erinnern, dass sie als kleines Mädchen mit ihrer Großmutter das Grab besucht habe, in dem ihr im Krieg gefallener Großvater seine letzte Ruhe gefunden hatte. An der Beerdigung ihrer Großmutter habe sie leider nicht teilnehmen können, weil sie in dem Jahr für das kanadische Militär bei den Vereinten Nationen in Syrien gedient habe. Umso schöner sei das Wiedersehen mit dem alten Haus und die freundliche Begrüßung des neuen Besitzers Heiko Giersberg gewesen. „Es tut unendlich gut, nach so vielen Jahren wieder hier zu stehen“, sagte sie tief berührt.

Mullens Mutter Elisabeth Steinmann war als 27-Jährige 1961 nach Kanada emigriert, um bei der Lufthansa in Toronto zu arbeiten. „Sie wollte nur ein paar Jahre bleiben, lernte aber meinen Vater Gordon Mullen kennen, verliebte sich und heiratete am 21. September 1962 in Kanada“, berichtete die 50-Jährige. Unmittelbar danach seien ihre Eltern nach Gehrden zurückgekehrt und hätten einen zweiten Hochzeitsempfang im Ratskeller gefeiert, bevor sie ihre Flitterwochen begannen.

Großer Dank an den Heimatbund

Der Besuch in Gehrden, bei dem sie ihr Ehemann Daniel Gagnon begleitete, bedeute ihr sehr viel: „Ich bin so froh zu sehen, dass die Altstadt und viele ihrer Wahrzeichen noch erkennbar sind – vom Türmchen bis zur Margarethenkirche und von den Bäckereien bis zum Berggasthaus, wo ich als junges Mädchen auf der schwarz-weiß karierten Tanzfläche im Wald herumgewirbelt bin“, schwärmte sie.

Besonders bedanken möchte sich Mullen bei Wolfgang Liese vom Heimatbund und den vielen Menschen, die er in ihrem Namen angesprochen hat, um diesen Besuch für sie zu einem besonderen und herzlichen Erlebnis zu machen. „Das wird nicht mein letzter Besuch in Gehrden sein, und ich werde nicht wieder 30 Jahre bis zur Rückkehr warten. Ich brauche nur eine gute Ausrede, um einen alten Freund zu treffen oder ein weiteres Stück der Geschichte meiner Familie zu finden“, sagte sie.

Suche bestätigt Listen aus dem Stadtarchiv

Auch für Liese brachte der Besuch eine erfreuliche Erkenntnis: „Bei einem kurzen Spaziergang über das Gelände am Gasthaus Niedersachsen konnten wir noch feststellen, dass die Großeltern auch einige Morgen Land und Wald in Gehrden besessen haben. Genau, wie in unseren alten Listen unter dem Namen Warnecke erwähnt. Ein schönes Ergebnis aus unserem Stadtarchiv“, sagte er.

Wer kennt Katrin Eisenacher und Kai Geile? Die Kanadierin Michele Mullen sucht auch nach ihren damaligen Freunden: Sie hat Katrin Eisenacher, die Tochter von Ingrid und Karl-Heinz Eisenacher, sowie Kai Geile, den Sohn von Gerda und Heini Geile, die jahrelang eine Wohnung im Haus ihrer Großmutter gemietet hatten, nicht finden können. Nun hofft sie, dass sich aufgrund dieses Zeitungsartikels ihre Freunde bei ihr melden. Sie können ihr eine E-Mail an mmullen@rogers.com schicken.

Von Heidi Rabenhorst