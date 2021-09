Gehrden

Das Team der Jugendpflege Gehrden hat trotz der Corona-Pandemie auch für die Herbstferien ein Programm für Kinder zusammengestellt, das zahlreiche attraktive Angebote beinhaltet. Die angebotenen Aktivitäten werden allerdings wie in den Sommerferien nur in Kleingruppen bis 15 Kinder durchgeführt; die geltenden Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Die Anmeldungen sind nur noch online möglich.

Auswählen können die Kinder und Jugendlichen unter 18 Angeboten. Dazu gehören zwischen dem 16. und 29. Oktober Aktionen wie Windcolor gestalten, eine Fahrt zum Kart-O-Mania, Laternenbasteln, ein großer Gesellschaftsspielenachmittag, ein Airhockey- und Tischkickerturnier, der Bau eines Flugdrachen, Bogenschießen sowie Spiel und Spaß auf dem Sportplatz. In Kooperation mit der Hannoverschen Sportjugend können Kinder von 8 bis 13 Jahren vom 23. bis 31. Oktober auch an einer Ferienfreizeit auf der Insel Föhr teilnehmen. Die Kosten dafür betragen 369 Euro. Interessierte müssen sich unter Telefon (0511) 12685308 oder per Mail an info@hannoversche-sportjugend.de anmelden.

Anmeldung bis 7. Oktober

Über die Internetseite www.ferienpass-gehrden.de können Personensorgeberechtigte nach einer Registrierung ihre Kinder für die Ferienpassangebote bis zum 7. Oktober anmelden. Die Teilnehmer für die einzelnen Aktionen werden am 8. Oktober ausgelost. Am 12. und am 14. Oktober müssen die fälligen Kosten für die Angebote im Jugendpavillon von 13 bis 18 Uhr bezahlt werden.

Das Interesse an den Ferienpassaktionen ist seit Jahren groß. Fast alle der 96 Veranstaltungen seien in den Sommerferien ausgebucht gewesen, sagt Lisa-Marie Peth vom Team der Jugendpflege. Das dürfte im Herbst nicht anders sein.

Personen, die keinen Internetzugang für die Registrierung und Anmeldung besitzen, können während der Öffnungszeiten des Jugendpavillons das Internetcafé hierfür nutzen. Für Rückfragen steht das Team per Mail an jupa-gehrden@htp-tel.de oder unter Telefon (05108) 926917 und (0160) 6889870 zur Verfügung.

Von Dirk Wirausky