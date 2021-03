Gehrden

Die Mitglieder des Jugendparlaments fordern eindringlich die Umgestaltung des Vorplatzes am Jugendpavillon. Doch Politik und Verwaltung bremsen den Eifer. Sie verweigerten dem Wunsch vorerst die Zustimmung.

Es ist eines der zentralen Themen, mit dem sich die Jungen und Mädchen des Jugendparlaments seit Monaten befassen: die Neugestaltung der Fläche am Jugendpavillon. Unterstützung bekommen sie dabei von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie hatte in einem Antrag gefordert, dass mit den Arbeiten vor dem Freizeittreffpunkt endlich begonnen werde. „Die Jugendlichen brauchen für ihr Engagement auch sichtbare Erfolgserlebnisse“, sagte Hannelore Dreblow in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport. Es sei daher dringend erforderlich, etwas für die Heranwachsenden zu tun. Sogar einen Plan haben die Jugendlichen erstellt. „Es ist lediglich ein Gedankenspiel“, betonte Jugendbürgermeister Niclas Hischke. Das sei auch der Wunsch der Verwaltung gewesen. „Und dem sind wir nachgekommen“, so Hischke.

Konzept mit Verwaltung absprechen

Doch die anderen politischen Vertreter blieben zurückhaltend. Es müsse erst einmal mit der Verwaltung abgesprochen werden, ob dieser Plan überhaupt umsetzbar sei, sagte Heide Rath (CDU). Auch Klaus Dörffer (CDU) führte an, dass die Ideen der Jugendlichen zunächst auf Machbarkeit und Kosten von Experten geprüft werden müssten.

Einen Plan, den die Politiker allerdings noch gar nicht kannten. Das Angebot von Hischke, den Entwurf zu zeigen, wurde nicht angenommen. Der Ausschuss lehnte mehrheitlich den grünen Vorstoß ab. Rath hielt ihn für überflüssig, weil ja Konsens darüber bestehe, dass der Platz erneuert werden solle.

Kurios: Nach der Abstimmung durfte Hischke das Konzept dann doch noch vorstellen. Die Jugendlichen wünschen sich auf der etwa 500 Quadratmeter großen Fläche unter anderem einen überdachten Pavillon, einen mobilen Grillplatz, diverse Sitzmöglichkeiten, einen Basketballkorb und weitere Fahrradständer. Dazu müsse der Platz begradigt werden, meinte Hischke.

Das Vertriebenendenkmal am Jugendpavillon müsste bei einer Neugestaltung der Fläche versetzt werden. Quelle: Dirk Wirausky

Große Hoffnungen machte der Erste Stadtrat André Erpenbach ihm aber nicht. „Das ist nichts, was wir kurzfristig umsetzen können“, meinte er mit Blick auf den Entwurf. Da sehe er erhebliche Probleme.

Irritationen beim Jugendbürgermeister

Die beiden Jungparlamentarier Niclas Hischke und Tobias Butzer waren nach der Sitzung einigermaßen irritiert und auch etwas frustriert. Etwas merkwürdig sei die Sitzung gewesen. Und sie fühlten sich auch in der Sache missverstanden und ausgebremst. „Wir wollten lediglich unsere Ideen und unsere Vorstellungen vortragen“, sagte Hischke. Das sei etwas, das in der Vergangenheit immer wieder von den Politikern gefordert worden sei.

Ihnen sei schon bewusst, dass sie keine Fachleute seien. „Es sollte ja auch bloß ein Vorschlag sein, den wir gemeinsam im Jugendparlament erarbeitet haben“, meinte Hischke. Er solle zur weiteren Diskussion beitragen. Nicht mehr und nicht weniger. Der Jugendbürgermeister war zudem verärgert darüber, dass er vor der Abstimmung nicht mehr zu Wort kommen durfte – mit dem Hinweis, er sei nur Gast. „Da hätte ich mir etwas mehr Flexibilität gewünscht“, sagte Hischke.

Hischke und Butzer wollen sich allerdings nicht einschüchtern lassen. „Wir lassen nicht locker“, sagten sie. Die Umgestaltung des Platzes am Jugendpavillon sei dringend notwendig. „Und das muss jetzt geschehen“, forderte Hischke. Es könne nicht sein, dass das nächste Jugendparlament wieder von vorne anfangen müsse, um diesen Wunsch der Jugendlichen zu erfüllen.

Am Donnerstag, 11. März, kommen die Mitglieder des Jugendparlaments im Bürgersaal zusammen. Dort geht es ab 18.30 Uhr auch um den Vorplatz am Jugendpavillon. Zu Gast wird dann auch der zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg sein. „Davon erhoffen wir uns viel“, sagte Hischke.

Von Dirk Wirausky