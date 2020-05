Grundschule Am Castrum: Neubau kostet über 19 Millionen Euro

Gehrden

Der geplante Neubau der Grundschule Am Castrum soll erheblich teurer werden als bislang angenommen. Eine aktuelle Kostenschätzung der Stadtverwaltung geht nun von Gesamtkosten in Höhe von rund 19,2 Millionen Euro aus. Ursprünglich hatte die Stadt eine Investition von nur rund zwölf Millionen Euro angepeilt.

Im Bildungsausschuss haben die Kommunalpolitiker mit der Verwaltung und der Schulleitung am Dienstagabend zum ersten Mal über das Konzept für die benötigten Räume gesprochen. Daraus geht auch hervor, dass sich die ursprüngliche Kostenplanung nicht halten lässt. Das letzte Wort hat jedoch der Rat der Stadt.

Raumprogramm wird von Schulleitung empfohlen

„Wir haben mit viel Mühe – auch mit den Lehrkräften und Kindern – auf Basis von Erkenntnissen der Landesschulbehörde ein Raumkonzept entworfen. Was darin steht, hat Hand und Fuß und bedeutet uns viel“, sagte die Leiterin der Grundschule Am Castrum, Nina von Zimmermann.

Darin werden unter anderem vier sogenannte Lernhäuser empfohlen. Das sind separate Gebäudetrakte für jeden Jahrgang mit jeweils vier Klassenräumen und einer gemeinsamen Mitte, in der auch Arbeitsnischen für Einzel- und Kleingruppenarbeit vorgesehen sind. Zu den gemeinsamen Mittelbereichen sollen auch eigene Toiletten und Waschgelegenheiten, Garderoben, Besprechungsräume für das Personal und separate Ausgänge gehören. Um computergestützten Unterricht und Platz für Kinder mit motorischen Einschränkungen zu berücksichtigen, sollen die Klassenräume jeweils 68 Quadratmeter groß sein.

Außerdem sind im Raumprogramm Ruhezonen und Freizeitbereiche für eine Ganztagsnutzung vorgesehen, ein Verwaltungstrakt mit Lehrerzimmer und Büros, eine Schulbibliothek, eine Lehrküche und eine Mensa mit Ausgabeküche. Eine besonders kostenintensiver Posten: Die alte Festhalle weicht einem Neubau – auch für die außerschulische Nutzung.

Neue Arbeitsgruppe soll über Konzept beraten

Inwiefern die Wünsche der Schulleitung umgesetzt werden, soll zunächst in einer neu einzurichtenden Arbeitsgruppe besprochen werden. Dafür sprach sich der Bildungsausschuss einstimmig aus und folgte damit einer Anregung des Verwaltungsausschusses. „Anstatt das umfangreiche Raumkonzept Quadratmeter für Quadratmeter im Bildungsausschuss zu diskutieren“, wie es von Zimmermann sagte, sollen in der Arbeitsgruppe mit Vertretern der Stadtverwaltung und jeweils einem Vertreter der politischen Fraktionen die Hintergründe der Planung in einem kleineren Kreis erläutert werden. Die Planung orientiere sich auch am Raumkonzept für den geplanten Neubau der Grundschule Am Langen Feld, betonte von Zimmermann.

Im Ausschuss wurde dieses Vorgehen einhellig begrüßt. Vor dem Hintergrund der pädagogischen Notwendigkeit sei die Raumplanung sicherlich besser nachzuvollziehen, sagte Michael Passior ( SPD). Eine kleine Arbeitsgruppe mache es auch möglich, Fragen in den Fraktionen frühzeitig vorzubereiten. „Wir müssen aber auch die Kosten im Blick behalten“, sagte Passior.

Trotzdem gerät mit diesem Votum auch der Zeitplan ins Wanken. Nun soll das Raumkonzept noch einmal im September dem Bildungsausschuss zur Abstimmung vorgelegt werden. Ursprünglich hatte die Beratungsfolge bereits für den 24. Juni einen Ratsbeschluss vorgesehen.

Neubau soll 2024 bezugsfertig sein

Den Zeitplan für den Schulneubau hatte Fachbereichsleiter Ralf Geide zu Beginn der Ausschusssitzung noch einmal skizziert. Demnach sollen die Bauarbeiten für die vierzügige Grundschule im vierten Quartal 2022 beginnen. Nach einer geschätzten Bauzeit von rund 24 Monaten soll das Gebäude im dritten Quartal 2024 bezugsfertig sein.

Eng verzahnt ist dieses Konzept mit dem geplanten 17-Millionen-Euro-Neubau für die Grundschule Am Langen Feld, der bis zum Sommer 2022 auf einem Bolzplatz an der Langen Feldstraße errichtet werden soll. Dort sollen nach dem Abriss der alten Grundschule Am Castrum die Kinder vorübergehend unterrichtet werden. Wenn dann der zweite Neubau 2024 bezugsfertig ist, sollen sie dorthin zurückkehren, um Platz für die Kinder aus der bisherigen Grundschule Am Langen Feld zu machen.

Raumbedarf und Baupreise sorgen für Mehrkosten

Die Nachfrage zu den erheblich gestiegenen Gesamtkosten von rund 19,2 Millionen Euro für die neue Grundschule Am Castrum beantwortete der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg am Mittwoch gelassen. „Die benötigten Raumflächen haben sich vergrößert und die Baupreise sind gestiegen“, sagte Middelberg zu den Mehrkosten von rund sieben Millionen Euro. Außerdem seien in dieser Schätzung auch die Abrissarbeiten und der Neubau der Festhalle inbegriffen.

