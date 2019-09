Grüne fordern digitales Ausleihsystem „Onleihe“ für Stadtbibliothek

Gehrden

Die Stadtbibliothek Gehrden soll das digitale Ausleihsystem „ Onleihe“ einführen. Diese Idee von Bündnis 90/Die Grünen ist von den anderen Fraktionen zumindest wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Eine Entscheidung fällten die Politiker bisher allerdings nicht. „Wir müssen diesen Antrag in den Haushaltsberatungen einfließen lassen“, sagte Klaus Dörffer ( CDU) im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport.

Kostenlos ist die von den Grünen gewünschte Beteiligung nämlich nicht zu haben. Insgesamt würden sich einmalige Kosten in Höhe von etwa 6000 bis 7000, Euro und etwa 2600 Euro jährliche Kosten ergeben, hat die Verwaltung ausgerechnet. Vertraglich verpflichtet sich jede Verbundbibliothek bei „ Onleihe“ darüber hinaus zur Mitarbeit in Arbeitsgruppen, in Lektoraten und zur Teilnahme an den entsprechenden Sitzungen.

Öffnungszeiten reduzieren?

Für die Stadtbibliothek Gehrden könnte lediglich Lucyna Woznica als einzige Stadtbibliothekarin an den Sitzungen teilnehmen. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek müssten zur Teilnahme an den Sitzungen entweder entsprechend reduziert werden oder der Stundenumfang müsste für diesen Bereich um vier bis sechs Stunden wöchentliche Arbeitszeit erhöht werden, teilte die Verwaltung mit.

Leseverhalten hat sich geändert

Eine städtische Bibliothek müsse mit der Zeit gehen, sich den geänderten Gegebenheiten auf dem Buchmarkt und vor allem dem Verhalten von Leser anpassen, sagte Garonne van der Made von den Grünen. Aktuelle Studien belegen, dass die Nutzung von E-Medien steigt und auch das digitale Lesen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Laut einer Untersuchung des Digitalverbands bitkom lesen 24 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren regelmäßig E-Books. Unter der Bevölkerung bis 29 Jahren liegt der Anteil gar bei 36 Prozent.

„ Onleihe“ ist Deutschlands führende Ausleihplattform für öffentliche Bibliotheken. „Damit wird Bürgern rund um die Uhr Zugriff auf digitale Medien gewährt“, sagte van der Made. Rund 3000 Bibliotheken nehmen bereits an dem Programm teil, darunter auch einige in der Region Hannover.

Von Dirk Wirausky