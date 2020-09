Gehrden

HTP und Avacon Connect wollen im Gehrdener Stadtgebiet in den nächsten fünf Jahren das Glasfasernetz ausbauen. Eine entsprechenden Kooperationsvertrag haben die beiden Unternehmen vor zwei Monaten mit der Stadt unterschrieben. Eine wichtige Voraussetzung: 40 Prozent der Haushalte in den jeweiligen Ortschaften müssen einen Vertrag unterschrieben.

Und dafür müssten die Bürger sensibilisiert werden, forderte Nurettin Demirel, Fachbereichsleiter Finanzen, im Ausschuss für Finanzen und Öffentliche Einrichtungen auf. „Es ist wichtig, dass wir die Quote von 40 Prozent erreichen, damit HTP in den Ortsteilen tätig wird“, sagte er. Möglichst noch in diesem Jahr soll es deshalb dort Informationsveranstaltungen geben.

Dass die Breitbandversorgung in Gehrden durchaus verbesserungswürdig ist, betonte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Selbst aus vermeintlich gut versorgten Gebieten wie den Neubaugebieten gebe es Klagen. In Ortschaften wie Redderse oder Ditterke sei die Versorgung schlecht.

Werbung für Glasfaser

In einigen Ortschaften sind und wollen Kommunalpolitiker und Initiativen aktiv werden und für den Glasfaserausbau werben. Am weitesten ist Ditterke. Dort hat die Bürgerinitiative „ Glasfaser für Ditterke“ im Dorf für den Anschluss ans Glasfasernetz geworben. Das Ergebnis: 70 Prozent der Haushalte haben Interesse. Auch in Northen und Lenthe wollen die Politiker die Dorfbewohnern davon überzeugen, Glasfaser bis ins Haus legen zu lassen.

Zunächst werden HTP und Avacon Connect als Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Ausbau sämtliche Adressen prüfen und die Planungen inklusive der zeitlichen Abläufe festlegen. Den Ausbau wird überwiegend Avacon übernehmen, HTP wird das Netz vermarkten und betreiben.

Im Idealfall könnten im Stadtgebiet etwa 6800 Haushalte und fast 1000 Gewerbeimmobilien in naher Zukunft über stabile und hochwertige Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Megabit pro Sekunde verfügen. Für die Hausanschlüsse sind Arbeiten auf den Grundstücken notwendig. In der Erstvermarktung werden die Glasfaserleitungen kostenlos bis zu den Gebäuden verlegt, Nachzügler müssten 2500 Euro zahlen.

Lob für den Kooperationsvertrag

Großes Lob für diese Pläne gab es von Wiebke Leffrang vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen. „Mit dem Kooperationsvertrag hat die Stadt etwas Geniales geschaffen“, sagte sie. Das sei ein Riesenerfolg für die Kommune. Zuvor hatte Leffrang insgesamt ein durchaus positives Bild von Gehrden gezeichnet. 97 Prozent der Häuser im Stadtgebiet seien mit mindestens 30 Mbits/s versorgt; allerdings gebe es auch 130 sogenannte weiße Flecken und darüber hinaus mehr als 600 unterversorgte Haushalte. „Das Ziel ist es, weg vom Kupfer und hin zum Glasfaser zu kommen“, sagte sie.

Leffrang hatte im Auftrag der Stadt die Breitbandversorgung in Gehrden unter die Lupe genommen. Vorausgegangen war ein Antrag der CDU. Sie wollte wissen, wie die Netzabdeckung mit schnellem Internet sei. Das Ergebnis ist wenig überraschend. In der Kernstadt ist die Versorgung gut, in den Orten teilweise mangelhaft. Der Kooperationsvertrag mit HTP und Avacon soll das in naher Zukunft ändern.

Von Dirk Wirausky