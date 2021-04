Everloh

40 Prozent der Haushalte einer Ortschaft müssen mitmachen, damit das Telekommunikationsunternehmen HTP Glasfaseranschlüsse im Dorf verlegt. Von dieser Zahl ist man in Everloh noch ein Stück entfernt. Deshalb wollen jetzt die Vertreter der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Überzeugungsarbeit leisten. „Das ist eine große Chance für Everloh“, sagt Heiko Reverey von FWG. Schnelles Internet habe inzwischen eine große Bedeutung. „Und die Voraussetzungen dafür wollen wir auch in unserem Ort schaffen“, sagt er.

Die Möglichkeiten dazu sind gut wie nie. In Kooperation mit der Stadt Gehrden wollen HTP und Avacon Connect in den nächsten Jahren das Glasfasernetz in den Gehrdener Ortsteilen ausbauen und modernisieren. Jedes Haus soll einen Glasfaseranschluss bekommen. Allerdings muss sich fast die Hälfte aller Haushalte auch bereiterklären, einen entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen, damit es sich für die Unternehmen wirtschaftlich lohnt – in Everloh müssten sich daher 103 Haushalte dazu entschließen, mit HTP zusammenzuarbeiten.

Bürger vom Projekt überzeugen

Ab Mittwoch wollen nun die Everloher Kommunalpolitiker mit HTP-Vertretern von Haus zu Haus gehen und die Bewohnerinnen und Bewohner von den Plänen überzeugen. „Wir fungieren sozusagen als Türöffner“, sagt Reverey. Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind die Teams von 17 bis 20 Uhr im Dorf unterwegs, am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr. „Wir von der FWG begleiten das Projekt aktiv“, betont Reverey. Bürger, die vorab Fragen zu dem Thema haben, können sich direkt an Heiko Reverey wenden. Zu erreichen ist er unter Telefon (01 72) 4 32 07 36.

Frist bis zum 21. Mai

Wenn sich bis zum 21. Mai pro Ortsteil 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss über Glasfaser entscheiden, wird ausgebaut. Für Immobilienbesitzer ist der Glasfaserhausanschluss bei Beauftragung innerhalb dieser Frist kostenlos. „Wer diese Chance nicht wahrnimmt, wird für lange Zeit keinen stabilen und leistungsfähigen Glasfaseranschluss erhalten können“, hatte HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann kürzlich verkündet. Sei die Frist abgelaufen, würden keine weiteren Aufträge mehr angenommen.

Beim Ausbau in Gehrden kooperieren HTP und Avacon Connect. Ziel der beiden Unternehmen ist es, alle Adressen im Stadtgebiet an das Glasfasernetz anzuschließen. Allerdings müssen beispielsweise für Redderse Fördermittel bewilligt werden, um die dortigen Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. In Redderse hat HTP keinerlei Leerrohr- und Glasfaserinfrastrukturen. Zur Anbindung des Ortsteiles mit Glasfaser seien rund zwei Kilometer Tiefbau notwendig, teilte die Stadt kürzlich mit. Das sind hohe Kosten für das Unternehmen.

Von Dirk Wirausky