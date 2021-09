Gehrden

Zahlreiche Eltern der Initiative Hort Gehrden haben am Donnerstag vor dem Rathaus protestiert. Der Name ist Programm: Verwaltung und Politik werden aufgefordert, möglichst zügig Hortgruppen für Grundschulkinder einzurichten. Arne Bischoff, einer der Gründer der Initiative, machte unmissverständlich deutlich: „Wir wollen und brauchen Lösungen und keine Ausflüchte.“

Es gebe in der Stadt immer mehr Alleinerziehende und Doppelverdiener, „und die sind auf eine nachschulische Betreuung angewiesen“, sagte er vor dem Rathaus. Seit Jahren werde ein Pingpongspiel zwischen Verwaltung und Politik auf den Rücken der Familien ausgetragen. Die Probleme würden ausgesessen. „Sich als eine familienfreundliche Stadt zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit“, wurde Bischoff deutlich. Der Familienvater warf der Verwaltung und der Politik zudem vor, dass die Weitsicht und der Mut fehlen, in Vorleistung zu gehen. Immer wieder erhielt Bischoff Applaus für seine Äußerungen.

Schnelle Entscheidungen gefordert

In den vergangenen Jahren seien zwar immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen worden, aber im Betreuungsbereich sei nichts passiert, kritisierte Bischoff. Schon vor zwei Jahren habe festgestanden, dass etwa 200 Plätze benötigt würden, um die Jungen und Mädchen berufstätiger Eltern in den Grundschulen zu betreuen. „Es ist also lange bekannt, dass der Bedarf steigen wird“, so Bischoff. Und er forderte schnelle Entscheidungen. Gleichzeitig erinnerte er an einen Arbeitskreis, der bereits 2017 eingerichtet wurde, um das Betreuungsproblem zu lösen. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Zweimal hat die Gruppe getagt – ohne Lösungsansatz.

Fehlende Betreuungsplätze: Arne Bischoff von der Initiative Hort Gehrden kritisiert in seiner Rede die Verwaltung und die Politik. Quelle: Dirk Wirausky

Entzündet hatte sich der Protest daran, dass die Ankündigung der Stadt, mit Schuljahresbeginn in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zwei Hortgruppen für jeweils 40 Kinder an der Grundschule Am Castrum einzurichten, nicht realisiert werden konnte. Die AWO kann erst im Oktober beginnen; die Stadt war aber davon ausgegangen, dass es bereits im September klappe. „Der Vertragsentwurf liegt vor und wird kurzfristig ausgefertigt und unterschrieben“, versicherte der Erste Stadtrat André Erpenbach.

Wie groß dadurch die Not ist, berichtete eine betroffene Mutter. Sie müsse jetzt fünf Wochen die Betreuung ohne Unterstützung organisieren. „Das kann ich mir nicht leisten“, sagte sie. Und sie habe auch kein alternatives Angebot bekommen. „Ich brauche auch kein Verständnis, sondern eine schnelle Lösung“, sagte sie. Und ein anderer Bürger machte deutlich: „Die Eltern tragen nun die Last für das Versagen der vergangenen Jahre.“

Ein Plakat mit den Worten "Gehrden - eine unfreundliche Stadt" ist auf der Rathaustreppe abgelegt worden. Quelle: Dirk Wirausky

Es fehlt ein konkretes Konzept

Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) und André Erpenbach versuchten, zu beschwichtigen. Er könne die Eltern verstehen, so Mittendorf. „Und ja, wir haben Fehler gemacht und sind das Thema vielleicht auch zu naiv angegangen“, sagte er. Aber: „Wir können aktuell aus Platzmangel keine zusätzlichen Betreuungsangebote machen“, sagte er. Es gebe auch kein konkretes Konzept. „Wir hätten eher reagieren müssen“, gestand Mittendorf.

Muss Rede und Antwort stehen: Bürgermeister Cord Mittendorf stellt sich den Fragen der Bürger. Quelle: Dirk Wirausky

Laut Mittendorf habe die Verwaltung in den vergangenen Tagen alle städtischen Liegenschaften geprüft – „mit Hochdruck“. Und er versprach: Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen auf einer noch nicht benannten Fläche Betreuungsplätze für 100 Jungen und Mädchen geschaffen werden. Es sollen dazu Interimsbauten aufgestellt werden. Eine wesentliche Verbesserung ist das aber nicht. Zum Vergleich: Ab Oktober stehen 95 Plätze zur Verfügung.

Dass dies nicht schneller geht und nicht mehr Plätze angeboten werden können, habe laut Erpenbach mit vielen Abhängigkeiten zu tun. Es müssten ein geeigneter Standort und auch ein externer Partner gefunden werde, zudem müsse die Politik die nötigen Finanzen genehmigen. Aber der Erste Stadtrat versicherte, dass die Verwaltung nun „alles auf Null stellen“ werde und die Situation neu bewerten wolle. Ferner bot die Verwaltung an, einen runden Tisch einzurichten, um gemeinsam mit Vertretern der Initiative eine zukunftsträchtige Ganztagslösung zu finden. Die beiden Grundschulen sollen in die Gespräche eingebunden werden.

Der Bedarf steigt weiter

Die Initiative will keineswegs auf Konfrontationskurs mit den Entscheidungsträgern gehen, versicherte Bischoff. „Uns interessiert aber auch nicht, welche Fehler gemacht worden sind“, so Bischoff. Vielmehr müsse verhindert werden, dass in Zukunft Fehler gemacht werden.

„Wir kämpfen für die Kinder, die in den nächsten Jahren eingeschult werden“, betonte Bischoff. Die Zahl der Familien, die auf eine Nachmittagsbetreuung für ihre Schulkinder angewiesen seien, werde steigen, „und viele Eltern wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt, wenn ihr Kind eingeschult wird“, glaubt Bischoff. Schon jetzt gebe es eine lange Warteliste. Und in den nächsten Jahren werden die ersten Jahrgänge im Stadtgebiet achtzügig. Darauf müsse sich die Stadt vorbereiten und nicht bis 2025 warten; dann sollen die beiden Ganztagsgrundschulen, die bis dahin gebaut werden, ihren Betrieb aufnehmen.

Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger sind zur Protestkundgebung auf dem Rathausplatz gekommen. Quelle: Dirk Wirausky

Der Demonstration wohnten auch zahlreiche Politiker bei. Sie werden sehr genau hingehört haben und eine deutliche Botschaft mitnehmen: Die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern wird in der nächsten Wahlperiode ein zentrales Thema sein. Die Worte von Arne Bischoff dürften nachhallen: „Es wird sich zeigen, ob heute nicht nur leere Worte gefallen sind.“

Von Dirk Wirausky