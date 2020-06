Gehrden

„Wir machen das erst, wenn wir Projekte abgeschlossen haben“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Geide – und begründet damit, warum Gehrden noch kein Geld aus dem Digitalpakt des Bundes verwendet hat. 862.000 Euro sind der Stadt Jahr aus diesem Topf zugewiesen worden. Bis 2024 muss das Geld für die Digitalisierung der Schulen abgerufen sein.

Wofür und für was die Summen genau verwendet werden, werde in enger Absprache mit dem Matthias-Claudius-Gymnasium, der Oberschule und den beiden Grundschulen geschehen. „Wir werden das Geld auf jeden Fall nicht eins zu eins weiterleiten“, kündigt Geide an.

Anzeige

Jede Schule erhalte einen Sockelbetrag von 30.000 Euro. Der Rest der Summe wird anhand von Schülerzahlen in Gehrden aus dem Jahr 2019 errechnet. „Wir sind aber flexibel bei dem Einsatz der Restsumme und können daher je nach Bedarf die Mittel verwenden“, sagt Geide. Die Verteilung werde aus dem Rathaus heraus organisiert. Unabhängig davon investiert die Stadt jährlich etwa 150.000 Euro in die Digitalisierung der Schulen.

Weitere NP+ Artikel

Ein Sonderfall ist die Grundschule Am Castrum. Das Schulgebäude wird abgerissen, und an gleicher Stelle wird eine neue Grundschule errichtet. „Wir werden deshalb dort nicht mehr investieren“, sagt Geide. Und fertig ist die Schule erst nach 2024. Dann kann die Stadt vermutlich kein Fördergeld mehr aus dem Digitalpakt abrufen.

Mit dem Geld aus dem Digitalpakt sollen unter anderem die Gebäude flächendeckend mit WLAN ausgestattet werden, damit Tabletcomputer, Smartphones und interaktive Tafeln im Klassenzimmer in den Unterricht eingebunden werden können. Quelle: Julian Stratenschulte (Archiv)

Geld für Aufbau der digitalen Vernetzung

Bezahlt werden sollen von dem Geld der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulen, schulisches WLAN und die Entwicklung von Lernplattformen. Finanziert werden können damit laut Kultusministerium zudem interaktive Tafeln in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in der berufsbezogenen Ausbildung und in den Naturwissenschaften.

Der Digitalpakt ist als Anschubfinanzierung gedacht. Dabei geht es zunächst einmal nur um die Infrastruktur auf dem Schulgelände. Mit dem Geld aus dem Digitalpakt sollen zum Beispiel die Gebäude flächendeckend mit drahtlosem Internet ausgeleuchtet werden, damit Tabletcomputer, Smartphones und interaktive Tafeln im Klassenzimmer in den Unterricht eingebunden werden können.

Oberschule ist ein Vorbild

Bundesweit an der Spitze ist die Oberschule Gehrden. Sie setzt schon seit Jahren auf den digitalen Unterricht. Der Apple-Konzern hat die Oberschule deshalb im Jahr 2017 für das innovative Lernkonzept ausgezeichnet. Deshalb war sie im Vergleich zu den meisten anderen Schulen auf den Schulausfall wegen der Corona-Pandemie gut vorbereitet. Dennoch muss die Stadt auch dort investieren. An manchen Tagen seien die vorhandenen Leitungen überlastet, sagt Geide.

Für die Geräte der Schüler gibt es aus dem Digitalpakt kein Geld – diese müssen grundsätzlich die Eltern anschaffen. Zumindest den Bedürftigen und sogenannten Härtefallkindern soll aber geholfen werden. Der Bund will 500 Millionen Euro für Schüler zur Verfügung stellen, die zu Hause auf kein mobiles Endgerät zugreifen können. Der neue Erlass des Digitalpaktes für die „Beschaffung von mobilen Endgeräten“ ist aber noch nicht verabschiedet. „Sobald dieses geschehen ist, werden wir die betreffenden Schülerzahlen an das Land melden“, sagt Geide. Die Antragstellung sei zurzeit aber noch nicht möglich.

Von Dirk Wirausky