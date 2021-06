Gehrden

Seit Januar und einem Beschluss des Rats der Stadt steht fest: Gehrden bekommt eine neue Mensa. Der Komplex wird an der Lange Feldstraße in unmittelbarer Nähe zur Oberschule errichtet. Wie die rund 10,6 Millionen Euro teure Mensa aussehen soll und welche inhaltlichen Schwerpunkte es beim Bau gibt, war am Dienstagabend Thema im Bildungsausschuss.

Jan-Gerrit Schäfer vom hannoverschen Architektenbüro Schäfer Krause Schulz (SKS) stellte die Pläne vor. Im Norden und Westen des Gebäudes wird sich die Küche befinden, „die mit einer Massivbauweise entstehen wird, damit sie wasserunempfindlich ist. Denn im Küchenbereich entsteht viel Feuchtigkeit“, sagte Schäfer und sprach von einer sogenannten „wirtschaftlichen Putzfassade“.

Architekt Jan-Gerrit Schäfer erläutert das Modell der Mensa. Quelle: Stephan Hartung (Screenshot)

In Richtung Süden und Osten des Komplexes plant er die Errichtung in Holzbauweise, um nicht nur den Zugangsbereich für die Gäste zu ermöglichen, sondern auch mittels Glasfassade für einen offenen und transparenten Gastraum zu sorgen. Auf diesem Süd-Ost-Gebäudeteil, das eingeschossig Speisesaal und Cafeteria beherbergen wird, soll sich ein Schrägdach befinden – inklusive Begrünung mit Gräsern und Wildkräutern.

Pläne im Detail gibt es auch für das Flachdach, das den großen Küchenbereich bedeckt – immerhin werden dort später mehr als 1000 Essen zubereitet. „Vorgesehen ist eine große Anlage mit Fotovoltaiktechnik“, sagte der Architekt. Insgesamt 183 Module sollen mit einer Gesamtleistung von 54,9 Kilowatt den Eigenbedarf des Mensakomplexes decken. Das gesamte Gebäude entsteht im KfW-Standard 55.

Sonnensegel sorgen für Verschattung

Im weiteren Sinn ums Klima geht es auch im Hinblick auf Cafeteria und Speisesaal. Transparent, verglast und offen klingt zwar schön – im Sommer drohen wegen der Fensterflächen aber tropische Temperaturen. „Außenverschattung und Wärmeschutz sind ein großes Thema“, sagte Schäfer. Auf die Nachfrage von Ausschussmitglied Heinz Strassmann (Grüne), wie und in welcher Form der Schutz vor der Sonne gewährleistet werden soll, berichtete Schäfer von großen Sonnensegeln. „Das sind Tücher in dreieinhalb Metern Höhe, die auf gesamter Länge der Fensterseite für Verschattung sorgen. Die sind für die Sommermonate einfach an Haken einzuhängen.“ Aus Kostengründen habe man sich gegen motorische Sonnensegel entschieden. „Ein Austausch würde viel Geld kosten. Wenn die Segeltücher kaputtgehen, geht es schnell und günstig.“

Die neue Mensa wird hier errichtet, im Hintergrund ist die Oberschule zu erkennen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Eine Änderung zum ursprünglichen Plan gibt es laut Schäfer für die Verbauung der Haustechnik. Diese erhält ihren Platz aus Kostengründen nun nicht mehr im Keller, sondern zieht ins Obergeschoss. Die dort vorgesehene Hausmeisterwohnung ist vom Tisch. Im Obergeschoss untergebracht werden der Wasserspeicher für die Heizungsanlage, Stühle und Materialien, die Lüftungsanlage für die Küche sowie eine Brandmeldeanlage.

Ein Termin für den Baustart ist bereits gefunden: Im März 2022 soll es losgehen – denn die Zeit drängt. Die Stadt errichtet in der Nachbarschaft eine neue Grundschule mit Ganztagsangebot, die 2023 in Betrieb gehen soll. Die Grundschüler sollen genau wie die Mädchen und Jungen der Oberschule in der Mensa essen.

Von Stephan Hartung