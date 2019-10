Gehrdener fordern Erhalt der Bäume auf dem Marktplatz

Gehrden

Was passiert mit den drei alten Bäumen auf dem Marktplatz in Gehrden? Die Verwaltung will die Platane und zwei Kastanien fällen lassen – aber damit will sich die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ nach wie vor nicht abfinden. Die BI schlägt vor, dass die Stadt prüfen solle, ob der Bereich vor dem Ratskeller und rund um die Platane aus der Sanierung des Marktplatzes herausgenommen werde. Die Eingriffe in den Wurzelraum der Platane könnten so minimiert werden, und es könne vermutlich auch Geld gespart werden. „Wenn dann die alten Bäume tatsächlich mal gefällt werden müssen, kann der Bereich immer noch angepasst werden“, meint Hartmut Weimar, Sprecher der BI. Das eingesparte Bundes- und Landesgeld könnte für andere Maßnahmen am Markt eingesetzt werden.

Über die Zukunft der Platane und der beiden Kastanien, die vor dem Ratskeller stehen, wird seit Wochen diskutiert. Die Verwaltung möchte sie fällen lassen, um im nächsten Jahr mehr Spielraum bei der geplanten Umgestaltung des Marktplatzes zu haben. CDU und Grüne haben sich dagegen ausgesprochen. Sie fordern den Erhalt der Bäume.

Das Thema steht auch auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Dienstag, 29. Oktober. Sie beginnt um 18.30 Uhr im Bürgersaal.

Von Dirk Wirausky