Gehrdener Klimaschutzprojekt erhält Auszeichnung

Gehrden

Gute Nachricht für die Klimaschutzmanagerin Kira Janotta und die Stadt Gehrden: Das 100-Sonnendächer-Programm ist beim niedersächsischen Wettbewerb „Klima kommunal“ ausgezeichnet worden. Die Prämie: ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. „Das zeigt, dass man auch als kleine Kommune mit einer guten Idee Erfolg haben kann“, sagt Janotta.

Unter dem Motto „1 Sonne und 10 gute Gründe für 100 Solardächer“ hat die Stadt Gehrden eine Solarkampagne auf den Weg gebracht. Das Ziel des Programms ist es, innerhalb von einem Jahr 100 neue Solaranlagen in Gehrden zu errichten, und möglichst viele Privatleute und Unternehmen zu motivieren, Sonnenenergie als erneuerbare Energiequelle zur Strom- und Wärmegewinnung zu nutzen.

Künstler Gerd-Peter Zaake signiert einen der individuellen Sonnensteine vor einem Gebäude in Gehrden. Damit soll das Klimaschutzengagement des Bürgers gewürdigt werden. Quelle: Energo

Der Startschuss fiel im September 2019. Seitdem wirbt die Stadt gemeinsam mit ehrenamtlich Engagierten der Energiegenossenschaft Energo und des Projekts Bauwagen Zukunft, dem Gehrdener Künstler Gerd-Peter Zaake und der Klimaschutzagentur der Region Hannover für das Projekt. Im ersten Schritt zielt die Kampagne hauptsächlich auf Bestandsgebäude, da dort neben dem Einsatz von erneuerbarer Energie auch Potenziale zur energetischen Sanierung aufgedeckt werden können. Das Projekt „100 Sonnendächer“ ist als Idee aus der Bürgerbeteiligung zum energetischen Stadtquartierskonzepts Gehrden-Ost im Jahr 2017 entstanden.

34 Anlage bereits fertig

80 Bürger haben inzwischen ihr Interesse bekundet, sich an dem Programm zu beteiligen. 34 davon haben bereits eine Fotovoltaikanlage auf ihrem Dach installiert. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagt Janotta. Zumal wegen der Corona-Pandemie das Projekt etwas ins Stocken geraten sei. So können zurzeit die regelmäßigen Solar-Stammtische nicht stattfinden. „Daher fehlt uns der direkte Austausch“, bedauert Janotta.

Das Programm soll deshalb auch noch nicht beendet, sondern um ein Jahr verlängert werden. Durch die Auszeichnung erhofft sich Janotta zudem einen Aufschwung. „Zumal sie beweist, dass wir Vieles richtig gemacht haben“, sagt sie. Auch in Zukunft sollen Hauseigentümer für das Programm begeistert werden. Es sei wichtig, die interessierten Bürger an die Hand zu nehmen und in dem Prozess zu begleiten, sagt Janotta. Schließlich sei eine Fotovoltaikanlage auch eine Investition für jeden Einzelnen. Deshalb werde eine individuelle Beratung angeboten.

Jury lobt Beratungsangebote

Die Jury lobt die Initiative. In vorbildlicher Art und Weise übernehme die Kommune die Koordination der Beiträge einer Vielzahl von Akteuren: des Beratungsangebots der Klimaschutzagentur Region Hannover, des Kunstprojekts eines örtlichen Künstlers, der konkreten Angeboten der örtlichen Unternehmen sowie des fachlichen Austauschs mit den ehrenamtlich engagierten Genossenschaftsmitgliedern und Bürgerinnen und Bürgern.

Vor allem in den Beratungsgesprächen am Solar-Stammtisch würden Interessenten unterstützt, die noch unsicher seien und sich mit der Entscheidung, eine Solaranlage zu installieren, noch schwer täten. „Mit dem aktuellen 100-Sonnendächer-Programm zeigt die Stadt Gehrden nun mustergültig, wie auf kreative Weise die Menschen vor Ort für den Ausbau der Sonnenenergienutzung aktiviert werden können“, heißt es in der Begründung.

Weitere Kommunen ausgezeichnet

Der Wettbewerb zeichnet alle zwei Jahre herausragende kommunale Klimaschutzprojekte in Niedersachsen aus. Neben den beiden Klimakommunen Osnabrück und Oldenburg wurden der Regionalverband Großraum Braunschweig, die Stadt Gehrden, die Stadt Langenhagen, die Hansestadt Uelzen sowie die Landkreise Wittmund und Friesland als Leuchtturmprojekte ausgezeichnet.

Von Dirk Wirausky