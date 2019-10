Gehrden

Nachdem am vergangenen Wochenende das Gehrdener Ehrenmal für die jüdische Synagoge beschädigt worden ist, rufen jetzt evangelische und katholische Christen in Gehrden zu einer ökumenischen Andacht auf. Dazu versammeln sich alle Interessierten am Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr am Steinweg an der Stelle, wo...