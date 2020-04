So arbeiten die Werkstätten in der Corona-Zeit

Gehrden

Der Verkaufsraum ist leer beim Radland Gehrden am Dammtor, denn nach den Vorschriften seitens der Politik ist das Geschäft geschlossen. In der Werkstatt, erreichbar über den Hof nebenan, herrscht jedoch reger Betrieb. „Natürlich ist es etwas weniger als sonst. Aber bei uns läuft der Betrieb ganz normal weiter“, sagt Inhaber Mathias Schulz. Er freut sich, „dass ich für keinen meiner Mitarbeiter bislang Kurzarbeit anmelden musste.“

Jetzt beginnt die Fahrradsaison

Im Frühjahr keine Räder verkaufen zu können – für ein Fahrradgeschäft ist das selbstverständlich besonders bitter. „Denn jetzt beginnt bei uns die Saison, März bis Mai sind die stärksten Monate.“ Zu Ostern normalerweise ein gutes Geschäft: der Verkauf von Kinderrädern – schwer jedoch ohne Beratung und Besichtigung. Mathias Schulz schaltet sogar Telefonkonferenzen mit Mama, Papa und Kind. Aber Frühjahr bedeutet eben auch, soweit man sich kein neues Fahrrad kauft, das bisherige Eigentum auf Vordermann bringen zu lassen für die warmen Tage. „Wir haben uns in den 20 Jahren viele Stammkunden erarbeitet, das zahlt sich jetzt aus“, sagt Schulz.

Auch beim Autohaus Blank in Ditterke ist die Werkstatt geöffnet, die Mitarbeiter aus dem Verkauf sind jedoch im Homeoffice erreichbar. „Die Belegschaft ist voll einsatzbereit“, sagt Nico Henning. Rund zwei Dutzend der insgesamt 38 Mitarbeiter ist rund um Service und Werkstatt tätig. Vor allem wegen des Wechsels auf Sommerreifen herrscht in der Werkstatt aktuell Hochbetrieb. Seiner Verantwortung wird das Autohaus Blank gerecht, indem es im Eingangsbereich Desinfektionsmittel aufgestellt hat – und Absperrungen per Flatterband gibt es ohnehin.

Marcel Lauterbach nimmt in der Werkstatt vom Autohaus Blank den Wechsel auf Sommerreifen vor. Quelle: Stephan Hartung

„Anderen Branchen geht es schlechter“

Dies ist im Autohaus Guder in Gehrden nicht anders. „Für unsere Mitarbeiter, die Kontakt mit Kunden haben, haben wir zudem einen Schutz aus Plexiglas aufgestellt“, sagt Sonja Guder, geschäftsführende Gesellschafterin. Der Verkauf läuft aktuell nur online, die Werkstatt ist geöffnet. Das Autohaus beschäftigt 17 Mitarbeiter. „Unsere Mitarbeiter haben Zeitkonten, die bedient werden. Wir sind froh, dass wir noch niemanden in Kurzarbeit schicken mussten“, sagt Sonja Guder, die nicht klagen möchte. „Wir versuchen, einen normalen Tagesablauf hinzubekommen. Es gibt Branchen, die sind viel schlechter dran.“

In Leveste kann sich die reine Autowerkstatt Kurt Ludwig Scholz nicht über Arbeit beklagen. „Es ist etwas weniger los als sonst. Dennoch arbeiten wir wie immer, könnten auch 150 Prozent schaffen“, sagt Scholz, außer ihm sind noch zwei weitere Mitarbeiter beschäftigt. In einer Werkstatt stellt sich auch die Frage nach Lieferketten für Ersatzteile. „Wir arbeiten mit Großhändlern zusammen, dort ist alles gelagert. Nur wenn ein Kunde mit einem mehr als 20 Jahre alten Fahrzeug zu uns kommt, wird es etwas schwerer.“

Gesetzlich gewollt: Verkauf zu, Werkstatt offen Werkstätten bleiben offen, der Verkauf muss schließen – das gilt für Autohäuser und Fahrradcenter gleichberechtigt. Mit der Untersagung des stationären Handels will die Bundesregierung die Ausbreitung des Coronavirus bekämpfen, gleichzeitig soll durch Reparaturen die Mobilität der Bevölkerung erhalten bleiben – ebenfalls sinnvoll zur Corona-Bekämpfung. Denn wer ein fahrtüchtiges Auto oder Rad besitzt, der kommt nicht in die Situation, in ein überfülltes öffentliches Verkehrsmittel steigen zu müssen. hg

Von Stephan Hartung