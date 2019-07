Gehrden

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in drei Firmen eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass es dieselben Täter waren, da die Betriebe nebeneinander liegen.

Täter suchen offenbar nach Wertsachen

An der Lenther Straße haben die Täter bei einer Autowerkstatt zunächst ein Fenster aufgehebelt. Sie drangen anschließend in das Gebäude ein. Angaben zu möglichen Diebesgut konnte die Polizei noch nicht machen.

In der Autowaschanlage der Firma Car Wash schräg gegenüber haben die Diebe ein Fenster geöffnet und das Büro durchwühlt. Zudem haben sie die Münzautomaten an der Waschanlage gewaltsam aufgehebelt und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Weiterer Einbruch in einer Lackiererei

An der Elbingeröder Straße haben die Unbekannten bei einer Lackiererei ebenfalls ein Fenster aufgehebelt, um in das Firmengebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Büroräume und brachen die Innentüren auf. Darüber hinaus wurden auch im erste Obergeschoss zwei weitere Fenster gewaltsam geöffnet und dort die Räume durchsucht. Dazu lehnten die Einbrecher eine vor Ort aufgefundene Leiter von Außen an das Gebäude an. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 517115 zu melden.

Von Dirk Wirausky