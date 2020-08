Gehrden

Der Klimaschutz soll in Gehrden nicht nur mit konkreten Inhalten gefüllt werden, sondern auch ein Symbol erhalten. Ein Symbol mit Wiedererkennungswert. Darum lädt die Stadt dazu ein, ein plakatives Klimaschutz-Logo zu gestalten – und möglichst viele Gehrdener Bürger sollen dabei mithelfen.

„ Klimaschutz kann auf sehr unterschiedliche Weise gesehen werden“, sagt die Initiatorin und Klimaschutzmanagerin Kira Janotta. Sie sei sehr gespannt, wie viel Kreativität und welche Ideen die Bürger zu dem Thema entwickeln. In dem Wettbewerb, an dem sich alle Gehrdener beteiligen können, gehe es unter anderem um folgende Fragen: „Was verbinden die Bürger mit Gehrden und dem Klimaschutz?“, „Wie lässt sich das in einem Bild und wenigen Worten ausdrücken?“ und „Was ist aussagekräftig und bleibt im Kopf?“ Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.

Anzeige

Visuelles Zeichen für den Klimaschutz

Das Logo soll die Klimaschutzarbeit in Gehrden visuell unterstützen und einen hohen Wiedererkennungswert haben. Alle Projekte und Veranstaltungen rund um das Thema sollen künftig dieses Symbol tragen. Gefragt sei eine Grafik, die gern auch mit einem kurzen Slogan kombiniert werden könne, erläutert Janotta. Zudem solle noch ein Hashtag dazu entwickelt werden.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Gehrden: Klimaschutz bekommt höheren Stellenwert.

Ob der Wettbewerbsbeitrag in digitaler Form oder traditionell als Zeichnung umgesetzt wird, spielt keine Rolle. „Das Logo soll für zukünftige Beiträge im Zusammenhang mit dem Klimaschutz der Stadt verwendet werden“, sagt Janotta. Daher sei es wichtig, dass es sowohl für Druckerzeugnisse (Flyer, Plakate oder Broschüren) als auch für das Internet geeignet sei. Eine wichtige Voraussetzung für einen geeigneten Entwurf: Das Logo muss in Farbe und in Schwarzweiß aussagekräftig sein. Einen kurzen erklärenden Text zu dem jeweiligen Entwurf sollten die Einsender beifügen.

Die drei besten Logos werden auf der Auftaktveranstaltung für das Klimaschutzprojekt vorgestellt und mit Gutscheinen in Höhe von 50 Euro für den ersten Platz, 30 Euro für den zweiten Platz und 15 Euro für den dritten Platz belohnt. Die Gutscheine sollen heimische Unternehmen unterstützen.

Einsendeschluss ist am 16. Oktober

Entwürfe können mit der Angabe der personenbezogenen Daten eingesendet werden. Teilnehmende Schüler und Schülerinnen dürfen auch gern ihre jeweilige Schule in Gehrden angeben. Die Post geht an die Stadt Gehrden, Fachbereich 5 Bau und Umwelt, Klimaschutzmanagerin Kira Janotta, Kirchstraße 1–3, 30989 Gehrden; eine Bewerbung per E-Mail mit dem Betreff „Klimaschutzlogo 2020“ können die Teilnehmer an janotta@gehrden.de schicken. Einsendeschluss ist am 16. Oktober.

Fragen zum Wettbewerb beantwortet Janotta unter der Telefonnummer (05108) 6404533 oder per E-Mail. Unter www.gehrden.de sind zudem alle Details unter der Rubrik „Aktuelle Meldungen“ zu finden. Dort kann auch das Anmeldeformular heruntergeladen werden, das zusammen mit dem Logo-Entwurf eingesendet werden muss.

Von Dirk Wirausky