Parkverbote, Straßensperrungen, Tempolimits: Solche verkehrsbehördlichen Maßnahmen soll die Gehrdener Stadtverwaltung künftig innerhalb des Stadtgebiets in Eigenregie anordnen können und nicht mehr mit der Region Hannover abstimmen müssen. Der kommunale Verkehrsausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen. Die Stadtverwaltung soll zumindest sorgfältig überprüfen, ob es auch aus wirtschaftlicher und personeller Sicht sinnvoll und möglich ist, eine eigene Verkehrsbehörde einzurichten oder Teile des bislang ausgegliederten Aufgabenbereichs zu übernehmen.

„Wir brauchen mehr Bürgernähe und schnellere Bearbeitungszeiten von Anträgen“, begründete der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker den gemeinsamen Prüfauftrag von CDU und Grünen. Mit der Übernahme von verkehrsbehördlichen Aufgaben könnte die Stadt künftig sehr viel schneller und flexibler auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren. „Gerade bei einigen jüngsten verkehrspolitischen Entscheidungen hätte die vor Ort vorhandene Beurteilungskompetenz besser genutzt werden können“, sagte Spieker.

Region braucht für Entscheidungen zu lange

Er erinnerte auch noch einmal an eine lange Zeit geforderte Maßnahme entlang der Robert-Bosch-Straße in einem Kurvenbereich des Gewerbegebiets. Dort sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen wegen falsch geparkter Autos gekommen. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Region dort endlich mit Zickzacklinien das Parkverbot noch einmal deutlicher ausgewiesen hat“, sagte Spieker.

Er fasste auch noch einmal den möglicherweise künftig in Eigenregie zu erledigenden Aufgabenbereich zusammen: „Zu den Aufgaben der Verkehrsbehörde zählen unter anderem das Einrichten und Anordnen von Parkverboten, Sperrungen, Tempolimits und Fußgängerüberwegen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Kommune.“ In Gehrden überwache die Region zudem den Verkehr mit mobilen Messgeräten.

Fast alle Kommunen sind bereits selbst zuständig

Ungewöhnlich ist ein Zuständigkeitswechsel keineswegs. Auch das hob Spieker in seiner Antragsbegründung deutlich hervor: „Ab einer Einwohnerzahl von 10.000 ist es für eine Kommune laut Gesetz möglich, die behördlichen Aufgaben zu übernehmen.“ Zurzeit sei die Region nur noch für Gehrden, Wennigsen, Burgwedel und Burgdorf zuständig, sagte Spieker. „In allen anderen Kommunen der Region werden Verkehrsangelegenheiten in den Rathäusern erledigt.“

Auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann warb vor der Abstimmung noch einmal eindringlich mit den gemeinsamen Argumenten für den Prüfauftrag: „Wir sollten das unbedingt noch einmal angehen.“

Die Ausschussmitglieder reagierten auf den Vorstoß von CDU und Grünen ausnahmslos mit Zustimmung. Trotzdem sollen bei der Prüfung der möglichen Aufgabenübernahme auch ganz genau Auswirkungen wie zusätzliche Kosten und Personalbedarf berücksichtigt werden. Es soll außerdem geprüft werden, ob eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Nachbarkommune Wennigsen sinnvoll wäre.

Von Ingo Rodriguez