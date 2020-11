Gehrden

Auf diesen Spitzenwert würde die Stadt Gehrden gerne verzichten: Nach Angaben der Region Hannover ist die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen im Stadtgebiet seit vergangenen Freitag erneut gestiegen. Aktuell sind am Montag, 23. November, vom Gesundheitsamt 39 Fälle gemeldet worden. Zugleich ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 148,7 gestiegen – so hoch wie in keiner anderen Kommune in der Region. Am Freitag lag sie bei 129,3. In der Region liegt der Inzidenzwert bei 111,2. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich am Burgberg 107 Menschen mit dem Virus infiziert.

Von Dirk Wirausky