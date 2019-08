Gehrden

Zum dritten Mal richtet der Polizeihundesportverein (PHV) Gehrden am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, auf seiner Anlage am Köthnerberg ein Agilityturnier aus. Ein Besuch lohnt sich aus Sicht der Veranstalter nicht nur für Vereinsmitglieder und Starter. „Es gibt eine Menge zu sehen und wir freuen uns auf zahlreiche Gäste. Besucher sind ausdrücklich erwünscht“, sagt Vereinsvorsitzender und Prüfungsleiter Jürgen Seeger.

Turnier schnell ausgebucht

Das Turnier sei bereits innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen. Bisher haben sich auch rund 15 Camper angemeldet, die mit ihren Wohnwagen auf der Obstwiese stehen und übernachten werden.

Mehr als 100 Mensch-Hund-Teams starten an beiden Tagen durch einen Hindernisparcours. An den Start gehen unter anderem Border Collies, Australian Shepards und Shelties, aber auch ein Mops und ein Coton de Tulear wurden von ihren Besitzern angemeldet. Die meisten Starter kommen aus den umliegenden Vereinen in der Region Hannover. Doch es gibt auch Teilnehmer unter anderem aus Duisburg und Nordenham.

„Ohne Gehorsam geht es nicht“

„Bei einem Agility-Turnier müssen die Hunde alle Hindernisse des Parcours in streng vorgegebener Reihenfolge meistern – möglichst schnell und fehlerfrei“, erläutert Tanja Bertram vom PHV. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des 106 Mitglieder zählenden Vereins. „Ein Hindernis auszulassen bedeutet Disqualifikation, ohne Gehorsam geht es nicht.“ Agility komme aus England und sei eigentlich eine Erfindung von Kindern. „Einige von ihnen sollen bei Springreitturnieren die Läufe der Pferde mit ihren Hunden nachgemacht haben und damit die Ursprungsidee geliefert haben“, verrät Bertram.

Zur Stärkung der Sportler und Gäste haben die Veranstalter ebenfalls vorgesorgt: mittags gibt es Leckereien vom Grill und am Nachmittag werden Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Los geht es jeweils um 9 Uhr, das Ende ist für den Nachmittag gegen 15.30 Uhr vorgesehen.

Von Heidi Rabenhorst