Gehrden

Die Feuerwehr musste am Montag erneut zu zwei Flächenbränden ausrücken. Am Nachmittag wurden die Feuerwehren aus Ditterke und Gehrden gegen 15 Uhr zu einem Flächenbrand an der B 65 zwischen Ditterke und Göxe gerufen. Im Seitenstreifen fanden die Einsatzkräfte eine Fläche von rund einem Quadratmeter brennendes Gras vor. Mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug wurde das Feuer gelöscht und die Fläche ringsum gewässert. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr nochmals darauf hin, keine brennenden Gegenstände oder Glasflaschen aus Fahrzeug zu werfen. „Auch Glasscherben wirken wie Brenngläser und können trockenes Gras leicht entzünden“, betont Gehrdens Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke.

Die Löschfahrzeuge waren gerade eingerückt, da alarmierte die Leitstelle die Feuerwehren aus Lenthe , Everloh und Gehrden erneut zu einem Flächenbrand. Zwischen Lenthe und Badenstedt war die Böschung eines Straßengrabens in Brand geraten. Die Feuerwehren Lenthe und Everloh hatten das Feuer bereits vollständig unter Kontrolle, die Einsatzkräfte aus Gehrden wurden nicht mehr benötigt und konnten einrücken.

Von Dirk Wirausky