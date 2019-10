Gehrden

Unbekannte haben versucht, in eine Arztpraxis einzubrechen. Die Täter hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Eingangstür zu einer Praxis im ersten Obergeschoss eines Hauses am Dammtor zu schaffen gemacht – konnten sich aber keinen Zutritt zu den Räumen verschaffen. Die Mitarbeiter bemerkten am Dienstag mehrere Hebelspuren und alarmierten die Polizei.

Polizei Gehrden sucht Zeugen des Einbruchsversuchs

Wie die Täter in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses gelangten, ist bislang ungeklärt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gehrden unter (05108) 922810 oder bei der Polizei Ronnenberg unter (05109) 517 115 zu melden.

Von Lisa Malecha