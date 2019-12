In der Reihe Weltklassik am Klavier spielt der junge Pianist Nikita Volov im Bürgersaal Gehrden Werke von Bach, Mozart, Mendelssohn und Liszt.

Der 27-jährige Russe Nikita Volov gastiert in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Gehrden. Quelle: Foto: Emil Matveev