Gehrden

Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, sinkt in Gehrden weiter. Zwar meldet das Gesundheitsamt für Dienstag eine Neuinfektion, gleichzeitig sind drei Gehrdener wieder genesen. Demnach sind noch 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 320 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gesunken: von 32,2 am Montag auf 25,7 am Dienstag. Nur Wennigsen weist mit 7,0 eine niedrigere Inzidenz auf. Der Wert in der Region Hannover wird am Dienstag mit 111,7 angegeben.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 30.607 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 27.411 Personen als genesen aufgeführt. 756 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2440 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky