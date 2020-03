In Krisenzeiten hilft Menschen ein Gang durch die Natur. Auf dem Gehrdener Berg erwacht dieser Tage die Natur und in den Vorgärten fängt es an zu blühen. Vor allem die großen blühenden Magnolien in den Vorgärten sind derzeit ein Blickfang für Spaziergänger und Balsam für die Seele.