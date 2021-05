Gehrden

Nach monatelangem Distanzlernen und Homeschooling kehren am Montag, 10. Mai, nun in Gehrden auch die Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) und der Oberschule zurück in den Präsenzunterricht. An den Grundschulen galt auch schon während des jüngsten Lockdowns das Wechselmodell des Szenario B mit regelmäßigen Selbsttests. Nach den neuesten Corona-Lockerungen werden nun auch an den weiterführenden Schulen die Jugendlichen wieder in ihren Lernräumen unterrichtet – jeweils abwechselnd in halben Klassen.

Die Schulleitungen der beiden Gehrdener Einrichtungen geben hierbei ein nahezu gleichlautendes Versprechen: Die Schüler sollen nach ihrer monatelangen Abwesenheit sehr behutsam empfangen und mit viel Fürsorge an das gemeinsame Lernen wieder herangeführt werden. Demnach soll auf dem Stundenplan die unmittelbare Wissensvermittlung zunächst einen nachgeordneten Stellenwert einnehmen.

Alle Schüler werden von den Klassenlehrern empfangen

Am Matthias-Claudius-Gymnasium freut sich das Lehrerkollegium auf die Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht. Quelle: Stephan Hartung

„Wir wollen die Schüler zuallererst mit Gesprächen auffangen“, sagt der stellvertretende Leiter des MCG, Christian Steinert. Der Unterricht beginne deshalb am Montag in allen Klassen und Kursen mit zwei Klassenlehrerstunden. „Es besteht schließlich viel Redebedarf“, sagt Steinert. Die jeweiligen Klassenlehrer sollen deshalb als Bezugspersonen den Schülern zunächst viel Gehör schenken. „Wie ist es euch im Homeschooling ergangen? Wie habt ihr die schwierige Zeit erlebt, und was habt Ihr für Wünsche? Solche Fragen müssen unbedingt gestellt werden“, erläutert Steinert.

Der stellvertretende MCG-Leiter betont: „Wir freuen uns total darauf, die Schüler endlich wieder persönlich bei uns zu haben.“ Nach der monatelangen Abwesenheit sei es sicherlich auch mit Schwierigkeiten verbunden, auf einmal wieder mit vielen Mitschülern zusammen zu lernen. „Es wird interessant, aber für einige Schüler auch anstrengend sein“, glaubt Steinert. „Das wird auch für die Lehrer eine große Herausforderung.“ Am Gymnasium wechseln sich die halben Klassen mit dem Präsenzunterricht wochenweise ab.

An beiden Gehrdener Schulen die gleichen Testmodelle

Auf die im Wechselmodell vorgeschriebenen regelmäßigen Corona-Tests ist das MCG laut Schulleitung gut vorbereitet. Demnach gilt: Alle Schüler müssen zweimal pro Woche – am MCG montags und mittwochs – vor dem Unterricht zu Hause einen Corona-Selbsttest machen. Bei der Ankunft in der Schule muss ein von den Eltern unterschriebener Laufzettel mit Bestätigung eines negativen Testergebnisses vorgezeigt werden.

Jugendliche, die ohne Laufzettel zum Unterricht kommen, müssen sich unter Aufsicht eines Lehrers umgehend nachtesten. Alle Schüler haben per Post die ersten Testkits erhalten. Anschließend werden sie in der Schule regelmäßig damit versorgt. Nach einem positiven Corona-Befund müssen die jeweiligen Schüler zu Hause bleiben. Die Eltern sollen dann laut MCG umgehend die Schule informieren und einen PCR-Test veranlassen, um den Selbsttest zu überprüfen.

In der Oberschule wechseln sich halbe Klassen tageweise ab

An derOberschule Gehrden Quelle: Rodriguez (Archiv)

An der Oberschule in Gehrden gibt es bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht das gleiche Testmodell wie am MCG. Laut Oberschulkonrektorin Saskia Struckmeyer können die ausgefüllten Laufzettel der Eltern dort aber auch per E-Mail geschickt oder digital auf dem iPad vorgelegt werden. Ein weiterer Unterschied zum MCG: An der Oberschule wechseln sich die halben Klassen mit ihrer Anwesenheit in der Schule tageweise ab. „Das finden wir sympathischer, weil die Übergänge und Abwesenheitszeiten kürzer sind“, begründet Struckmeyer die Entscheidung.

Auch sie spricht von einer großen Vorfreude im Kollegium. „Wir freuen uns alle sehr auf die Schüler.“ An der Oberschule wollen die Lehrer demnach die Jugendlichen ebenso erst einmal „auffangen“ und behutsam an die neue Gemeinschaft heranführen. Es sei jetzt so wichtig, den Schülern wieder soziale Kontakte zu ermöglichen, sagt Struckmeyer. Sorgen wegen möglicher Ansteckungsgefahren wegen der Rückkehr der Schüler habe sie nicht. „Wir sind bei den Tests und den weiteren Regeln sehr gewissenhaft“, betont die Konrektorin. „Man muss diesen Modellen einfach mal vertrauen.“

Von Ingo Rodriguez