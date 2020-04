Wie geht es mit der Kindermühle am Gehrdener Berg weiter?

Gehrden

Die Pläne für die von Norbert Gardlo betriebene Kindermühle am Gehrdener Berg liegen vorerst auf Eis. Die Stadt wollte Ende des vergangenen Jahres den Erbpachtvertrag mit dem 79-Jährigen vorzeitig auflösen. Für die Zahlung der zwischen den beiden vereinbarten Ablösesumme in fünfstelliger Höhe wäre ein Ratsbeschluss nötig gewesen. Dieser ist bisher nicht erfolgt.

„Eigentlich sollte im März alles vorbei sein. Die Stadt und ich waren uns einig, dass ich die Mühle wieder an sie zurückgebe, und zwar drei Jahre vor Ablauf des Pachtvertrages“, sagt Gardlo. Er nutzt die 1878 erbaute Struckmeyersche Mühle seit 1993 in Erbpacht und hat das städtische Gebäude seitdem zu einer Kindermühle umgebaut. Der Gehrdener hat das Gelände mit seinen zahlreichen Attraktionen als Ausflugsziel für Kindergruppen etabliert.

Kein vorzeitiger Ruhestand?

Gardlo, der mit Lebensgefährtin Karin Kögel im früheren Müllerhaus wohnt, konnte sich gut vorstellen, als Gehrdener Mühlenvater vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. „Ich habe mich mit dem Gedanken angefreundet. Immerhin werde ich im Juni 80 Jahre alt“, erzählt der ehemalige Grundschullehrer. Wichtig sei ihm jedoch, den Prozess ideell zu begleiten.

Nach den mit der Stadt in großer Einigkeit geführten Gesprächen, habe er im vergangenen Herbst begonnen aufzuräumen. „Ich habe die Mühle sozusagen entkernt und auch schon diverse Versicherungen gekündigt“, so Gardlo. Nachdem die Pläne vorerst auf Eis liegen, habe er sie wieder reaktivieren müssen.

Eine konkrete Antwort darauf, wie es mit der Mühle weitergehe, hat auch Holger Spohr von der Stadtverwaltung Gehrden nicht. „Zur zwischen Gardlo und der Stadt vereinbarten Ablösungssumme für bisherige Aufwendungen fehlt der nötige Ratsbeschluss. Die fünfstellige Summe war haushaltsrechtlich nicht abgesichert“, teilt der Fachdienstleiter für Klima und Umwelt auf Anfrage mit. Den Ambitionen der Stadt, den Erbpachtvertrag vorzeitig abzulösen, liegen Anfragen zahlreicher sowohl gewerblicher als auch privater Kaufinteressenten für die Mühle und das dazugehörige Land zugrunde.

Strenge Regeln für Nachnutzer

Die potenziellen Käufer hätten für die Nutzung strenge Regeln einzuhalten. „Sie muss von öffentlichem Interesse sein und der Naherholung dienen“, so Spohr. Luxuswohnungen, Büros sowie ein reiner Ort für Kinder seien ausgeschlossen. Die Stadt wolle keine exklusive Nutzung durch einzelne Interessengruppen. „Allein baurechtlich würde so etwas nicht funktionieren“, erteilt Spohr solchen Plänen eine klare Absage.

Aktivitäten finden an der Kindermühle wegen Corona derzeit ohnehin nicht statt. Nun hofft Gardlo, dass er nach der Krise wenigstens die beliebte Aktion „Vom Korn zum Brot“ wieder anbieten kann. Die Gerätschaften für das Angebot konnte er rund um das Müllerhaus zwischenlagern. Mehr als 120 Kindergruppen kommen pro Jahr zu ihm, um in der Mühle den Weg vom Korn zum Brot zu verfolgen. „Dieses Projekt hat nichts mit dem Erbpachtvertrag zu tun, der im Jahr 2023 endet“, so der 79-Jährige.

Von Heidi Rabenhorst