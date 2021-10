Gehrden

Zu sehen ist nicht mehr viel. Und man muss schon ortskundig sein, um den Standort zu finden. Am Fuß des Gehrdener Bergs lag einst die Ziegelei. Dort wurden die Ton- und Lehmvorkommen verarbeitet. Die Schatten der Fabrik reichen bis in die Gegenwart. Es ist eine Altlast im Stadtgebiet.

1872 wurde die Ziegelei gegründet. 1967 wurde der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Damals war die Ziegelei weit zu sehen wegen des hohen Schornsteins, und auch weit zu hören wegen des regelmäßigen Heulens der Sirenen zu Beginn und Ende jeder Schicht. Im März 1996 sprengte das THW den Schornstein.

Heute erinnert nur noch ein Straßenname an die alte Ziegelei, die neben der Rübenzuckerfabrik Neuwerk der älteste Industriebetrieb am Burgberg war, und deshalb ein wichtiges Stück Gehrdener Industriegeschichte ist. Nach der Schließung der Ziegelei übernahm der Müllabfuhr-Zweckverband der Gemeinden des Landkreises Hannover die Tongrube, um sie als Hausmülldeponie zu nutzen. Und genau das ist das Problem: Das Areal der ehemaligen Ziegelei ist eine Altlast.

Fläche der alten Ziegelei wird beobachtet

Der Naturschutzbeauftragte Heinrich Möller beobachtet die Fläche genau. Dort seien 180.000 Kubikmeter Hausmüll auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern abgelagert worden, berichtet er. Gut acht Meter hoch stapele sich der Haus- und Sperrmüll in der ehemaligen Grube. Eine unmittelbare Gefahr für Menschen gebe es nicht. Es bestehe keine Umweltgefährdung, und auch ein Gesundheitsrisiko liege nicht vor. Dennoch werde das Gebiet, das inzwischen der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) gehört, beobachtet.

Auf dem Areal zwischen Altem Garten (rechts im Bild) und Burgberg (hinten) befindet sich ein Messbrunnen. Die Bodenschutzbehörde nimmt regelmäßig Proben, die Werte sind unauffällig. Quelle: Ingo Rodriguez

Das wird schon seit Langem getan. Auf dem rekultivierten Areal zwischen Altem Garten und Burgberg befindet sich ein Messbrunnen. Die Bodenschutzbehörde der Region Hannover nimmt regelmäßig Proben. Die Werte seien unauffällig, so Möller. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird das Sickerwasser der Lehmkuhle vorsorglich gesondert gefasst und gesammelt, und das Wasser wird separat entsorgt – über eine mikrobiologische Klärung. Die Sorge dahinter: Bei großen Regenwassermengen könnte die Oberfläche so ausgespült werden, dass schädliche Ablagerungen in das Grundwasser geraten.

Hausmülldeponien gab es in Lemmie, Leveste, Ditterke, Redderse und Northen. Die Abfallentsorgung ist bis in die Siebzigerjahre nicht geregelt gewesen. Hausmüll und Bauschutt wurden häufig wild abgekippt. „Es gehört auch mit zu meinen Aufgaben, auffällige Beobachtungen an den Altlasten der Umweltbehörde zu melden“, sagt Möller.

Schadensfall Alte Badeanstalt

Schlechte Erfahrungen hat Gehrden mit der Alten Badeanstalt gemacht. Ende der 1950er-Jahre entschloss man sich, das Freibad in der Nähe von Ditterke als Hausmülldeponie zu nutzen. Bei Untersuchungen wurde 2006 festgestellt, dass chlorierter Kohlenwasserstoff in das Grundwasser gelangt war. Bei der Überprüfung der Schadstofffahne zeigte sich, dass das Grundwasser bis in die Ortschaft Ditterke hinein belastet ist.

Rund 2,2 Millionen Euro hat vor zehn Jahren die Sanierung der ehemaligen Deponie Alte Badeanstalt gekostet. 6000 Kubikmeter Boden wurden ausgehoben, davon mussten 4500 Kubikmeter entsorgt werden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Die Bevölkerung wurde daraufhin aufgefordert, das Wasser aus Hausbrunnen nicht mehr zu Trinkwasserzwecken zu nutzen. Eine umfassende Sanierung begann Ende 2010. Es wurde eine Baugrube von der Größe eines halben Fußballfeldes eingespundet und bis in eine Tiefe von zum Teil 7,50 Meter unter Gelände ausgekoffert. Es wurden etwa 6000 Tonnen belasteter Boden und andere Schadstoffe entsorgt. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf knapp 2 Millionen Euro.

Die Schadstoffgehalte im Grundwasser sind im direkten Umfeld der Deponie seit der Sanierung deutlich zurückgegangen. Im weiteren Abstrom zeichnet sich ebenfalls ein klarer Rückgang ab. Die Überwachung der Grundwasserbelastung und die Untersuchungen in der Grundwasserfahne werden fortgeführt. Auffälligkeiten wurden zuletzt nicht gemeldet.

