Familien in der Corona-Krise: Wenn Großeltern ihre Enkel nicht mehr sehen dürfen

Gehrden

Die Gehrdener Christiane und Heinz Strassmann sind begeisterte Großeltern. Ihre drei Enkel sind im Alter von drei, sechs und achteinhalb Jahren. „Weil beide Eltern arbeiten, haben wir das Glück, dass wir sehr häufig bei den Kindern sein dürfen“, erzählt Heinz Strassmann. Vor allem den jüngsten Enkelsohn hätten sie vor der Corona-Krise sehr häufig gesehen. Dienstags und donnerstags seien sie besonders gefragt gewesen. Doch jetzt gibt es keinen persönlichen Kontakt mehr – zum Kummer aller Beteiligten.

Facetime und Skype helfen

Glücklicherweise können Strassmanns über einen Anruf oder noch besser über die Videotelefonie Facetime oder Skype miteinander sprechen. Doch insbesondere für den Jüngsten sei es schwer zu begreifen, dass Oma und Opa nicht mehr zu ihm nach Hause kämen und er sie auch nicht besuchen dürfe. „Wir nutzen deshalb jeden Tag eines der Medien, um bei den Enkelkindern präsent zu sein“, sagt Christiane Strassmann.

Die Enkel reagierten altersgemäß unterschiedlich. Der Kleine mache eher Faxen am Bildschirm, die beiden anderen Kinder berichteten über ihren Tagesablauf. „Sie zeigen uns dann, wie sie die Zeit verbringen, mit Fußballspielen im Garten, lesen, basteln“, so Oma Christiane. Der Jüngste präsentiere seine Bilderbücher, die sie sonst immer vorlesen und erzähle, was er sieht. „Und wir berichten, was wir zu Hause machen“, sagt Heinz Strassmann . Es sei zwar nicht das gleiche wie der persönliche, unmittelbare Kontakt, aber zähle doch zu den Highlights des Tages. Der gemeinsame Osterurlaub mit dem Wohnmobil an der Nordseeküste falle jedoch leider aus. „Wir hatten uns schon sehr auf diese wunderbaren Tage gefreut, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagen die Beiden zuversichtlich.

Gemeinsame Ferien fallen aus

Ähnlich wie den Großeltern Strassmann ergeht es auch Ilona und Heinz Volker aus Gehrden. Ihre Tochter lebt mit Mann und Kindern in der Nähe von Kiel. „Katja hat uns schon Anfang März vorausschauend nach Hause geschickt, um uns zu schützen“, erzählt die 70-Jährige. Nicht nur sie selbst, sondern auch ihr gleichaltriger Ehemann vermissen die Familie sehr. „Wir haben ein sehr inniges Verhältnis zu Tosca und Tristan“, sagt Opa Heinz. Eigentlich sollten die Enkel ihre Osterferien wieder in Gehrden verbringen. Das falle ja nun aus. Die Telefonate helfen ein wenig über die Situation hinweg. „Sie rufen oft an, fragen wie es uns geht und ob wir auch nur mit Mundschutz vor die Tür gehen“, erzählt Ilona Volker.

Von Heidi Rabenhorst