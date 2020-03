Weil Gottesdienste ausfallen: Pastor hält Andachten bei Youtube

Gehrden

Als das Landeskirchenamt am Freitag die Empfehlung aussprach, bis vorerst 19. April – also auch zu Ostern – alle Gottesdienste, Andachten und Konzerte abzusagen, war das für Pastor Wichard von Heyden von der Margarethengemeinde in Gehrden ein kleiner Schock. „Mir fiel die Kinnlade runter“, erzählt er. Gerade in ungewissen Zeiten wie aktuell der Corona-Pandemie seien Gottesdienste für viele Menschen wichtig. Für ihn sei klar gewesen, dass er nach Möglichkeiten suchen müsse, den Menschen trotzdem auf irgendeine Art nah zu sein, den Kontakt nicht zu verlieren und ihnen beizustehen.

Die zündende Idee hatte er, als der Saxofonlehrer seines Sohnes die Unterrichtsstunden absagte, aber vorschlug, stattdessen per Videos bei Whatsapp mit dem Elfjährigen weiter zu arbeiten. Warum nicht so etwas auch für die Gemeindemitglieder machen? Direkt am Sonntag erstellte von Heyden gemeinsam mit seinem Sohn Ludolf das erste Youtube-Video. Die nötige Expertise brachte der Elfjährige praktischerweise mit. „Ich filme und schneide. Das kann ich“, erzählt er zufrieden.

Mehr „Klicks“ als Besucher in die Kirche kommen

Was von Heyden in den fünf- bis siebenminütigen Videos erzählt, ist ganz unterschiedlich. Der erste Clip, der noch am Sonntag online ging, befasste sich mit der Frage, wie es möglich ist, in Kontakt zu bleiben. Trotz Schließungen, Ausfällen und Quarantäne füreinander da zu sein. Das Video hatte binnen kurzer Zeit schon mehr als 500 Klicks. „Das ist mehr, als Besucher in die Kirche kommen“, sagt der Pastor.

In einem weiteren Beitrag, der am Montag erschien, geht es um Panik, die laut von Heyden gerade immer mehr auszubrechen drohe und eine Gefahr sei. „Nicht für den Ersten, der durch die Tür läuft. Der hat noch Glück. Aber die, die hinterher wollen, gehen daran zugrunde.“ Auch die Raffgier der Leute thematisiert der Pastor: „Zum Beispiel, dass Menschen im Krankenhaus Desinfektionsmittel klauen.“

Problem: Ältere kennen sich mit Youtube nicht aus

Leider könne man mit Videos nicht alle Gemeindemitglieder erreichen, bedauert von Heyden. „Viele, gerade ältere Männer und Frauen, kennen sich mit Youtube nicht aus“. Trotzdem ist er angesichts der Klickzahlen überzeugt, dass die Videos Wirkung zeigen. Deshalb plant er, von nun an täglich eine kurze Andacht online zu stellen. „Zumindest, bis das mit dem Coronavirus nicht mehr so schlimm ist.“

Weiterhin will von Heyden einen zusätzlichen Kanal für Kinder einrichten. Die müssten derzeit Zuhause sitzen, könnten nicht in die Kita oder in die Schule. „Da ist es sicher schön, wenn wir auch was für sie machen“, sagt der Familienvater. Er wolle etwas aus der Kinderbibel vorlesen, ein Lied singen und ein Gebet sprechen.

Umfangreiche Einschränkungen im Gemeindeleben

Auch wenn der Pastor es sehr bedauert, dass die Gottesdienste ausfallen müssen, unterstützt er die Vorsichtsmaßnahme. Die Kirche sei angehalten worden, Trauungen und Taufen abzusagen. Selbst bei Beerdigungen solle es Einschränkungen geben. „Die dürfen wir nicht mehr in der Kapelle machen. Bei gutem Wetter ist das ja ok. Aber wenn es regnet, ist das schwierig“, gibt von Heyden zu bedenken.

Außerdem stehe derzeit die Frage im Raum, ob die Konfirmationen abgesagt werden müssen. Das wolle man gemeinsam mit den Eltern entscheiden. „Fraglich, ob sie eine Konfirmation im kleinen Kreis wollen, ohne Großeltern oder Paten“, sagt der Pastor. Die Situation sei nicht einfach, aber nun mal „so, wie sie ist“.

