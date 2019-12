Weihnachtsmarkt lockt etliche Besucher auf den Hof Hundertmark

Gehrden

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof Hundertmark gehört für viele Gehrdener inzwischen zur Tradition. Etliche Besucher haben am Sonnabend ihren Weg zum Anwesen an der Großen Bergstraße gefunden und für ein paar Stunden die besinnliche und familiäre Atmosphäre genossen.

Beim Jagdmobil können Wildschwein und Wolf gestreichelt werden. Quelle: Maike del Rio

„Die Idee zu unserem Weihnachtsmarkt kam mir, als ich vor 16 Jahren mit Freunden hier in unserer schönen Bauernhofkulisse vor den Ställen auf ein paar Strohballen saß“, erzählt Uwe Hundertmark. Da habe er sich gedacht, dass so ein Beisammensein sicher noch mehr Leuten gefallen würde. In den vergangenen Jahren hat sich der Weihnachtsmarkt auf seinem Hof zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Besonders für Kinder gibt es hier viel zu entdecken.

Attraktionen für Kinder, Wildschweinwurst für Erwachsene

Gleich am Eingang steht ein Trecker, der so groß ist, dass Kinder Mühe haben hinaufzukommen. Zur Not müssen eben die Väter helfen. Sitzt der Nachwuchs dann im Fahrerhäuschen, ertönt sogleich ein Hupkonzert. Beliebt bei den Kindern ist auch die Tombola ein paar Schritte entfernt. Als Hauptgewinn gibt es einen Spielzeugtrecker.

Die Tiere freuten sich über viele zusätzliche Streicheleinheiten. Quelle: Maike del Rio

Gastgeberin Sabine Hundertmark bietet Wildschweinwurst zum Probieren und verkauft weitere, selbst erzeugte Produkte. Gäste dürfen einen Blick in die Ställe werfen. Schafe und Pferde schauen neugierig hoch, wer denn da zu Besuch kommt. „Unsere Besucher führen wir auch noch zu unseren Rindern. Außerdem geben wir die Gelegenheit zum Ponyreiten“, sagt Uwe Hundertmark.

Erlöse gehen an Clinic-Clowns und Verein für krebskranke Kinder

Der Erlös des Weihnachtsmarkts geht wie in jedem Jahr zu gleichen Teilen an den Verein für krebskranke Kinder Hannover und an die Clinic-Clowns. „Insgesamt sind in den vergangenen Jahren schon mehr als 20.000 Euro zusammengekommen“, sagt Hundertmark.

Besucher trotzen dem schlechten Wetter

Der Gehrdener Weihnachtsmarkt findet bei jedem Wetter statt und wird stets gut besucht. Die Gebäude mit ihren breiten Dächern schützen auch an diesem Wochenende die Besucher vor dem Nieselregen und dem aufkommendem Wind. „Das Kuchenbüfett in der beheizten Halle wird immer mit Spenden von Freunden und Bekannten bestückt“, sagt Hundertmark. Ein Posaunenchor tritt auf, und die ehemaligen Mitglieder der Gehrdener Turngarde mit dem Namen Feuerspiel zeigen ihr Können.

Die Mittelaltertruppe Feuerspiel lässt alte Zeiten wieder aufleben. Quelle: Maike del Rio

Wer die Feuerspiel-Show verpasst hat: Wieder zu sehen sind die Künstler in ihren mittelalterlichen Kostümen am Sonnabend, 14. Dezember, um 19 Uhr auf dem Gehrdener Weihnachtsmarkt.

Von Maike del Rio