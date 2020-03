Wegen Coronavirus: Klinikum sagt Veranstaltungen für März ab

Gehrden

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern – bundesweit waren am Dienstagabend 190 Infizierte bekannt, davon drei in Niedersachsen und einer aus der Region Hannover – hat das Gehrdener Regionsklinikum Robert Koch bis Ende März alle öffentlichen Veranstaltungen in seinen Gebäuden abgesagt.

Bei der Absage handelt es sich um Vorsichtsmaßnahme

Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der aktuellen Infektionslage und um unnötige Risiken für schwer kranke und teils immungeschwächte Menschen zu vermeiden, ist seit Dienstagnachmittag auf der Internetseite des Klinikums zu lesen. Abgesagt worden seien Infoabende für Schwangere, das Gehrdener Gesundheitsforum sowie die Teilnahme am bundesweiten Zukunftstag, teilte Klinikumssprecher Nikolas Gerdau mit.

Jahresversammlung abgesagt

Auch die für Mittwoch, 4. März, geplante Jahresversammlung des Fördervereins sei kurzfristig abgesagt worden, bestätigte der Vereinsvorsitzende Manfred Mücke. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.

Der am Freitag veröffentlichte Appell des Regionsklinikums, Patientenbesuchen zu reduzieren, scheint indes Wirkung zu zeigen. Tatsächlich gemessen werde die Besucherzahl zwar nicht, so der Klinikumssprecher, „gefühlt ist über alle Häuer gesehen bislang ein geringer Rückgang auszumachen“.

Während in Gehrdens Ortsteilen schon mindestens eine Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgesagt wurde – der Diskussionsabend des Arbeitskreises Lemmie 2020 mit geschätzt 50 Teilnehmern – ist in der Stadtverwaltung noch kein derartiger Ausfall bekannt.

Lesen Sie auch

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte und Verdachtsfälle gibt es

Absage aus Sorge vor Coronavirus: Arbeitskreis Lemmie sucht neuen Raum für Diskussionsabend

Von Astrid Köhler