Ferien mit Burgbergblick, das klingt idyllisch. Doch Urlauber, die gezielt nach Gehrden reisen, sind selten. So selten, dass bei der Stadt nicht einmal Buch geführt wird über tourismusrelevante Grundwerte wie etwa die Übernachtungszahlen. Im Rathaus gibt es niemanden, der sich mit speziell mit der Koordination der Naherholung und des Tourismus vor Ort beschäftigt. Kurz gesagt, Gehrden ist eine tourismusindustrielle Brachlandschaft. Entspricht dieser Zustand einer realistischen Betrachtung der eigenen Lage oder wird hier möglicherweise wertvolles touristisches Kapital übersehen? Wir haben uns umgehört, bei den Nachbarkommunen, Privatvermietern und Hoteliers.

Das Hotel Ratskeller am Marktplatz beherbergt vor allem Geschäftsreisende, Arbeiter oder Gäste von Familienfeiern. Quelle: Stephan Hartung

Zimmer sind gefragt – aber nicht von Touristen

„Touristen gibt es hier nicht.“ Für Karin Arnold, Mitarbeiterin des Hotels Stadt Gehrden, ist die Frage nach Gehrdens touristischem Potenzial leicht beantwortet. Arnold kennt ihre Gäste. Nach Gehrden kämen vorwiegend Geschäftsreisende, Monteure oder Leute, die zu Familienfeiern eingeladen sind, sagt sie. Ansonsten seien es höchstens noch ein paar Skandinavier, die in Gehrden übernachten. Die seien aber auf Durchreise, zu Zielen anderswo in Europa.

Diese Einschätzung bestätigt auch ihr Kollege Paul-Georg Schönlau, Rezeptionist im Hotel Ratskeller. „Das Hannoveraner Umland ist nicht unbedingt eine Reiseumgebung. Wie will ich Gehrden auch touristisch bewerben?“, sagt er. Über mangelnde Auslastung beschwert sich aber keiner der Hoteliers. Dass es eine Nachfrage nach Fremdenzimmern grundsätzlich gibt, bestätigen auch Privatvermieter. „Ich hätte niemals damit gerechnet, wie viele Leute in Gehrden übernachten wollen“, sagt etwa der Anbieter eines Fremdenzimmers in der Nähe des Matthias Claudius Gymnasiums, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Verwaist: Die beiden Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz zwischen der Sporthalle am Delfibad und der Sporthalle Langes Feld sind derzeit nicht besetzt. Quelle: Mario Moers

Über Buchungsplattformen wie Booking.com oder AirBnB offerieren auch Privatleute Zimmer oder Ferienwohnungen in Gehrden – mit einem Erfolg der sie mitunter selbst überrascht. „Ich bin fast durchgängig ausgebucht“, berichtet Vladimir Karasev. Der Gehrdener vermietet ein Zimmer keine zehn Gehminuten vom Delfi-Bad entfernt. In seinen Online-Rezensionen bescheinigt eine australische Besucherin seinem Domizil eine „sehr ruhige und szenische Nachbarschaft“. Ähnlich wie in den Hotels, würden auch seine Zimmer vorwiegend von Arbeitern gebucht. „Für die gibt es ja viel zu tun in den Neubaugebieten“, sagt er. In seinen Rezensionen tauchen auch die Skandinavier wieder auf. Gäste aus Holland, Norwegen und Belgien haben ebenfalls bei ihm übernachtet. Dazu kämen hin und wieder ein paar Radfahrer oder Hundebesitzer, die in den Hotels nicht unterkommen. Und richtige Gehrden-Touristen? Die gibt es offenbar auch bei den Privaten nicht.

Private Unterkünfte in Gehrden, die auf der Onlineplattform AirBnB gelistet sind. Quelle: Screenshot / www.airbnb.de

Entsprechend der vermeintlich geringen touristischen Nachfrage, wird das Thema im Gehrdener Rathaus eher stiefmütterlich behandelt. „Es hat sich bislang keine Erfordernis gezeigt, dass wir einen Tourismusbeauftragten oder ein Infobüro bräuchten“, sagt Stadtsprecher Frank Born. Kommt ein Fremder in die Stadt, könne er sich im Rathaus am Empfang informieren. Ein Infokasten mit dem Umgebungsplan an der Schulstraße wirkt wenig einladend. Er steht vor einem Bauzaun und neben einem Kondomautomaten – keine einladende Image-Botschaft an die Besucher.

Was wurde aus der EU-Förderung?

Um die Tourismusentwicklung im gesamten Calenberger Land sollte sich seit 2014 ein Arbeitskreis kümmern, dem Verwaltungsmitarbeiter aus Barsinghausen, Gehrden, Springe und Wennigsen angehören. Die Kommunen hatten sich zusammengeschlossen, um als „ILE-Region Calenberger Land“ EU-Fördergelder zu sichern. Auch Tourismus Projekte gehörten dazu. In einem 90-seitigen Konzeptpapier heißt es dazu: „Für eine gemeinsame Strategie und Vermarktung der Region soll zunächst ein Leitbild für die gesamte Region entwickelt werden. Wo sind die touristischen Highlights? Wo ist Handlungsbedarf? Welche Zielgruppen wollen wir ansprechen?“ Was seitdem passiert ist? „Wir sind an dem Thema drann“, kommentiert Gehrdens Wirtschaftsförderer Nurettin Demirel.

Ein Blick vom Burgberg auf die Margarethenkirche im Morgennebel. Quelle: Axel Mewes

Barsinghausen und Wennigsen machen es anders

Dass Tourismusförderung auch anders aussehen kann, beweisen die Nachbarn Wennigsen und Barsinghausen. Wer die Suchbegriffe Tourismus und Wennigsen googelt, stößt auf die Seite eines Reisebüros. Statt eine eigene Verwaltungseinheit zu gründen, finanziert die Gemeinde Wennigsen eine Mitarbeiterin in Teilzeit, die in einem örtlichen Reisebüro eine Touristeninformation betreut. Von dort koordiniert sie auch alle touristisch relevanten Vorhaben im Ort - den neuen Waldlernpfad oder den Stand auf dem Entdeckertag. In Barsinghausen kümmert sich der 129 Jahre alte Tourismusverein um die Außenwerbung. Dessen Vorsitzender Rainer Krabbe hält attraktive Gästeinformation für unverzichtbar. „Wir sind eine Gegend, in die vorwiegend ältere Leute reisen, da reicht Internetinformation nicht aus“, sagt er. Barsinghausen zählt rund 50 000 Übernachtungen im Jahr.

