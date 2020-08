Gehrden

Ein sichtbares Überbleibsel der historischen Trip’schen Parkanlage auf dem Gehrdener Berg kann vielleicht bald in einen neuen Waldkindergarten integriert werden: eine dreistufige freistehende Treppe. Die geplante Einrichtung des Vereins Gehrdener Waldwichtel soll auf einer Fläche von etwa einem Hektar unterhalb des Berggasthauses am Rande der Parkanlage angesiedelt werden.

Nina Grote, Vorsitzende des Vereins, ist zufrieden. „Wir sind froh, einen Platz für unsere Einrichtung gefunden zu haben“, sagte sie nach einem Gespräch mit Vertretern der Stadt, der Politik, des Kultusministeriums und der Jägerschaft. Grotes Gemütslage ist inzwischen deutlich besser als noch in der vergangenen Woche. Da nämlich drohte ihr Projekt fast zu scheitern.

Weg zum Waldkindergarten wird zum Problem

Ursprünglich sollte der Waldkindergarten auf dem alten Sportplatz am Gehrdener Berg eingerichtet werden. Es schien alles in trockenen Tüchern, einem Start zum 1. September stand nichts mehr im Weg. Doch genau darum ging es plötzlich: um den Weg zum Sportplatz. Der gehört teilweise dem Realverband, und der will dem Kindergarten kein Wegerecht einräumen. Das wiederum ist notwendig, damit die Region Hannover einem entsprechenden Bauantrag zustimmt.

Der Realverband verweigerte seine Zustimmung aus mehreren Gründen: Das Wild in diesem Gebiet soll geschont werden. Das Totholz sei zu gefährlich für die Kinder und Erzieherinnen, hieß es. Die Zufahrt für die Feuerwehr sei problematisch. Und auch die Haftungsfrage war aus Sicht der Landwirte und Jäger nicht geklärt.

Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen), der den Plan, in Gehrden einen Waldkindergarten zu etablieren, unterstützt, kritisierte das Verhalten des Realverbandes. „Alle Argumente können widerlegt werden“, sagte er. Die starre Haltung des Realverbandes könne er deshalb nicht nachvollziehen. Für Grote wiederum gab es ein eklatantes Kommunikationsproblem. „Wir haben gar nicht gewusst, dass der Realverband zustimmen muss“, sagte sie.

Kompromiss gefunden

Doch nun wurde ein Kompromiss gefunden. „Es war ein guter Termin“, sagte Nina Grote nun erleichtert. Die Stadt wird dem Verein eine Fläche unterhalb des Berggasthauses Niedersachsen zur Verfügung stellen. Das Wegerecht stellt sich dort nicht. „Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, die Fläche vorzubereiten“, sagte Grote. Allerdings muss ein neuer Bauantrag gestellt werden. „Ich hoffe, wir können noch in diesem Jahr öffnen“, fügt die Mitinitiatorin des Waldkindergartens hinzu.

Neuer Standort: Die Stadt stellt dem Verein Gehrdener Waldwichtel eine Fläche unterhalb des Berggasthauses zur Verfügung. Quelle: Dirk Wirausky

Wie problematisch die aktuelle Situation aber ist, zeigt sie bei Mareike Conradi. Sie wollte ihren dreijährigen Sohn eigentlich zum 1. September in den Waldkindergarten geben. Nun hat ihr die Stadt zwar einen Alternativplatz angeboten, doch Conradi steckt in einem Dilemma. „Ich möchte ihm nach einer zweimonatigen Eingewöhnung eigentlich nicht einen Wechsel zumuten“, sagte sie über ihren Sohn. Wie sie sich jetzt verhalten werde, wisse sie noch nicht.

Finanzierung des Bauwagens ist gesichert

Die Finanzierung des Bauwagens, eine weitere wichtige Voraussetzung für den Start der Kita im Wald, ist gesichert. Die Stadt wird die Kosten in Höhe von 60.000 Euro übernehmen. Das war zwar schon beschlossen worden, doch aufgrund der Haushaltskonsolidierung hatte die Kommunalaufsicht bislang nicht darüber entschieden, ob die Stadt dieses Geld ausgeben darf. Aber die Zeit drängt. Der Verein muss noch dieses Woche den Bauwagen bezahlen. Nun hat die Stadt eine Möglichkeit gefunden, das Geld doch umgehend zur Verfügung zu stellen.

Unterhalb des Berggasthauses Niedersachsen soll nun der Waldkindergarten eingerichtet werden. Quelle: Dirk Wirausky

Grüner Ratsherr kritisiert Widerstände

Strassmann geht das Hin und Her allerdings sichtbar auf die Nerven. Auch dass der Rat am Mittwoch, 2. September, erneut über das Thema Waldkindergarten sprechen muss, findet er unnötig. „Die Finanzierung des Bauwagens hätte längst geklärt werden müssen“, schimpfte er. Es sei längst ein Drama. Ein pädagogisches Unding sei es zudem, dass Eltern ihre Kinder, die sie im Waldkindergarten angemeldet haben, nun erst in eine andere Gruppe schicken oder gar zu Hause behalten müssen.

Ebenfalls ärgerlich: Den drei Erzieherinnen, die der Verein bereits eingestellt hatte, musste wieder gekündigt werden. „Es wird nicht einfach, neue Pädagoginnen zu finden“, vermutet Grote. Dennoch: Sie hält an ihrem Traum, einen Waldkindergarten einzurichten, unvermindert fest. „Ich wollte das schon lange“, sagte sie. Und inzwischen habe sie so viel Arbeit, Zeit und Enthusiasmus in die Sache gesteckt, dass sie nicht mehr aufhören könne. „Bewundernswert“, sagt Strassmann anerkennend. Er wüsste nicht, ob er dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte.

Von Dirk Wirausky