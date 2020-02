Vorstandswahlen: Das ist neu bei der Feuerwehr in Northen

Northen

Nach 27 Jahren ist Schluss: Friedrich Volker sen. hat am Sonnabend in der Bergschänke Kreitz nicht mehr für das Amt des Kassierers bei der Feuerwehr in Northen kandidiert. Mit nun bald 63 Jahren wolle er in „Feuerwehrrente“ gehen. Während der Jahresversammlung wurde ein Teil des Ortskommandos neu gewählt.

„Die Altersbeschränkung wurde zwar auf 67 Jahre ausgeweitet, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein“, sagt Volker, der wie schon sein Großvater und sein Vater sein Leben in den Dienst der Feuerwehr gestellt hat. Die Liebe zur Feuerwehr sei im quasi in die Wiege gelegt worden. Der 62-Jährige war unter anderem Ortsbrandmeister, Atemschutzbeauftragter, Gruppenführer und zuletzt auch der Herr der Finanzen.

Friedrich Volker sen. ist in die "Feuerwehrrente" eingetreten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Feuerwehr erhält gleich zwei neue Fahrzeuge

Neuer Kassierer ist Jens Akkermann. Eine Neubesetzung gab es auch bei der Damengruppe. Silvia Volker stellte ihr Amt nach 20 Jahren aus privaten Gründen zur Verfügung. Zu ihrer Nachfolgerin wählten die Mitglieder die langjährige Jugendfeuerwehrwartin Sabrina Volker. Ihr bisheriger Stellvertreter Lasse Springer führt nun die Nachwuchsabteilung. Neuer Gerätewart ist Marcel van Grevengoed. Er löst den im vergangenen Jahr zum stellvertretenden Ortsbrandmeister bestellten Nicolas Rothenburger ab.

Die Feuerwehr Northen hat 266 Mitglieder, davon 62 aktive, 25 passive und 150 fördernde Mitglieder. 28 Jungen und Mädchen beteiligen sich am Dienst in der Jugend- und Kinderfeuerwehr. Insgesamt mussten die Aktiven im vergangenen Jahr zu zehn Einsätzen und Alarmübungen ausrücken, die Helfer erhielten außerdem zwei neue Fahrzeuge.

Der stellvertretende Regionsbrandmeister Eberhard Schmidt freute sich, dass in Northen alles „so gut klappt“. Auch der stellvertretende Gehrdener Stadtbrandmeister Alexander Stoßberg fand lobende Worte: „Mit 62 aktiven Einsatzkräften seid Ihr sehr gut aufgestellt. Eure hervorragende Arbeit im Nachwuchsbereich ist vorbildlich.“

Auch die Jugendfeuerwehr hat Grund zum Feiern

Ortsbrandmeister Christian Meier wurde zum Brandmeister befördert. Weitere Ehrungen und Beförderungen werden erst anlässlich des 95-jährigen Bestehens der Northener Feuerwehr vorgenommen, das vom 4. bis 6. September mit einem Zeltfest gefeiert wird. Bereits am 9. Mai feiert die Jugendfeuerwehr ihren 35. Geburtstag mit einem Orientierungsmarsch.

Vor dem gemütlichen Beisammensein bedankte sich die Northener Feuerwehrspitze und Ortsbürgermeister Friedhelm Meier bei Hartmut Volker mit einem Präsent für dessen sechsjährige Amtszeit. Bei seiner Wahl 2013 war Volker mit 25 Jahren der jüngste Kommandochef im Stadtgebiet gewesen.

Ortsbrandmeister Christian Meier (Zweiter von links), sein Stellvertreter Nicolas Rothenburger (Zweiter von rechts) und Ortsbürgermeister Friedhelm Meier (rechts) bedanken sich beim ehemaligen Ortsbrandmeister Hartmut Volker (links). Quelle: Heidi Rabenhorst

