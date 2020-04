Schwimmmeister bereiten die Freibadsaison vor

Gehrden

Es tut sich etwas im Delfi-Bad – dies bedeutet aber nicht, dass man hier kurzfristig schon wieder schwimmen kann. Für den Innenbereich ist das keine Überraschung, hier ruht der Betrieb schon seit mehr als eineinhalb Jahren. Auf dem Außengelände jedoch erledigen die Schwimmmeister derzeit die Arbeiten, um die Freibadsaison vorzubereiten. Wann diese starten kann, steht wegen der Corona-Krise aber noch nicht fest.

Alles anders wegen Corona

„Aktuell gibt es noch keinen Termin für den Beginn der Freibadsaison“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. In der Vergangenheit hatte das Delfi-Bad traditionell schon im Frühjahr geöffnet und war damit im Vergleich zu Badeanstalten in der Region Hannover ziemlich früh dran – auch um wegen der Schließung des Hallenbads möglichst schnell ein Schwimmangebot zu haben. Aber wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist in diesem Jahr alles anders. „Bis zum 18. April ist ja ohnehin alles untersagt, eine Öffnung am 19. April käme noch zu früh“, sagt Born.

Das Außengelände des Delfi-Bads aus der Luft gesehen. Quelle: Stadt Gehrden

Weil der Frühjahrsputz im Freibad und damit die Vorbereitung auf einen noch nicht feststehenden Saisonstart trotzdem erledigt werden müssen, nutzen die Schwimmmeister die Tage für eine Generalüberholung. Im Außenbecken befreien sie den Beckengrund mit einem Stemmgerät und einer Bodenfräse von einer Epoxidharz-schicht sowie Farbschichten aus mehr als 30 Jahren und bereiten ihn so für den Neuanstrich vor. „Durch die jetzt durchgeführte intensive Vorarbeit soll der neue Anstrich für längere Zeit halten und sich dadurch auch als wirtschaftlicher erweisen“, sagt Born.

In drei Schichten tragen die Schwimmmeister die neue Chlorkautschukfarbe auf, welche in der dritten Schicht erstmals in der Geschichte des Delfi-Bads ohne Verdünnung an die Wände kommt. „Die Oberfläche soll so glatt wie möglich werden, damit sich keine Algen absetzen können“, erklärt Schwimmmeister Alexander Dreger. Durch den neuen Anstrich soll auch verhindert werden, dass sich erneut Kinder an Mörtelresten verletzen, wie es im vergangenen Sommer geschehen war.

Seit rund zwei Wochen steht neben dem Außenbecken nun eine neue, geschlossene Aufsichtshütte für 60.000 Euro – auf einem Podest, damit die Schwimmmeister einen besseren Überblick haben. Sie ist doppelt so groß wie das in die Jahre gekommene und nicht mehr normgerechte alte Häuschen und beherbergt nun auch eine Sanitätsliege. „Sobald es grünes Licht von den Behörden gibt, können wir ordnungsgemäß in die Saison starten“, sagt Dreger.

Die neue Aufsichtshütte steht auf einem Podest und bietet nun auch Platz für eine Sanitätsliege. Quelle: Elena Everding

Ausschreibung beginnt

Während alle Beteiligten hoffen, dass das Freibad im Sommer mit Leben gefüllt ist, sollen in der heißen Jahreszeit die Arbeiten im Innenbereich auf Hochtouren laufen – für den ersehnten Einbau eines Edelstahlbeckens. Dafür ist im Zuge der Ausschreibung ein sogenanntes Leistungsverzeichnis erforderlich. Dieses stellt derzeit das mit der Sanierung beauftragte Planungsbüro in Zusammenarbeit mit dem Projektsteuerer zusammen, sagt Born. „Die Ausschreibung wird in Kürze veröffentlicht werden“, ergänz er. Die Stadt Gehrden hoffe, dass die auf diesem Gebiet tätigen Fachfirmen aufgrund der derzeitigen Situation in der Lage sind, verwertbare Angebote abzugeben, sodass der Auftrag zeitnah vergeben werden könne.

Edelstahlbecken im Herbst fertig? Vielleicht wird mit dem Einbau des Edelstahlbeckens jetzt alles gut: Bei den turnusmäßigen Reparaturarbeiten waren im Juli 2018 größere Schäden festgestellt worden, die eine umfangreiche Sanierung nötig machten. Bei mehreren Tests war festgestellt worden, dass das alte Becken undicht ist und erneuert werden muss. Die Kostenkalkulation dafür werden auf 900.000 Euro geschätzt, inklusive aller Sanierungsmaßnahmen. Eine Fertigstellung ist für Herbst 2020 vorgesehen. Der Betrieb des Delfi-Bades muss aktuell im Jahr mit rund 700.000 Euro bezuschusst werden. hg

Von Stephan Hartung