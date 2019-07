Gehrden

Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule ist es meist vorbei mit dem Schulranzen: Die bunten Tornister werden durch coole Rucksäcke und Taschen ersetzt. Umso besser, wenn die ausgemusterten Ranzen noch einen guten Zweck erfüllen: Dank des Fördervereins der Grundschule Am Castrum tun sie das. Auch in diesem Jahr rief der Verein zu einer besonderen Aktion auf: „Wir haben die abgehenden Viertklässler gefragt, ob sie ihren zum Schulwechsel ausrangierten Ranzen für einen guten Zweck spenden möchten“, sagt Jessica Wichmann vom Vereinsvorstand – und viele Jungen und Mädchen machten mit.

Die gespendeten Schultaschen bleiben in Gehrden. „Der Bedarf vor Ort steigt, daher haben wir vor vier Jahren den Kontakt mit der Gehrdener Tafel aufgenommen“, erzählt die stellvertretende Vorsitzende Nina Rössig. Auch Nadine Schön vom Vereinsvorstand freut sich über die gelungene Aktion. „Es ist einfach toll, wenn Kinder anderen Kindern helfen wollen.“

Kinder helfen anderen Kindern

Alle Jungen und Mädchen wollen mit ihren Schulranzen anderen Kindern eine Freude bereiten: „Ich spende meinen Ranzen, weil es mir leid tut, dass viele Kinder gar nichts haben“, sagt der scheidende Viertklässler Leon (10). Auch Carla möchte mit ihrer Schultasche einem anderen Kind eine Freude machen. „Schließlich sollen alle Kinder eine tolle Grundschulzeit haben, und dazu gehört auch ein schöner Ranzen“, sagt die Neunjährige. Auch Fries zählt zu den Spendern. „Es ist nicht so toll, wenn man seine Schulsachen in einer Tüte transportieren muss. Und ich benötige meinen Ranzen nicht mehr und kann damit einem anderen Kind eine Freude machen“, erklärt der zehnjährige Junge. Wie die meisten seiner Mitschüler hat auch er den Ranzen mit den dazu passenden Utensilien bestückt: Die neuen Besitzer können sich über Turnbeutel, Portemonnaies sowie Etuis mit Stiften und Füllern freuen. Insgesamt 20 Schultaschen haben die Viertklässler der Grundschule Am Castrum gespendet.

Tafelsprecherin Elisabeth Bekiersch erhält die Hälfte. „Wir haben schon einige Anfragen bekommen“. Zehn Schultaschen verbleiben in der Grundschule Am Castrum. Auch dafür gebe es schon interessierte Abnehmer.

Erstmals hat sich in diesem Jahr auch die Grundschule Am Langen Feld an der Spendenaktion beteiligt. Aufgerufen dazu hatte Katharina Wesely, Mutter eines Schülers der Klasse 4b. „Insgesamt acht Ranzen zuzüglich einer Zuckertüte sind gespendet worden“, sagt Bekiersch, die nun 18 Kinder glücklich machen kann.

Erstmals machen auch Jungen und Mädchen der Grundschule Am Langen Feld bei der Schulranzenaktion mit. Quelle: Privat

Wer noch einen Ranzen spenden möchte, kann sich auch direkt an Elisabeth Bekiersch unter Telefon (01 71) 8 88 94 08 wenden.

Von Heidi Rabenhorst