Gehrden

Am Wochenende morgens aufwachen und Brötchen holen? Muss nicht sein. Im Dezember vergangenen Jahres haben Tobias Volbers aus Lemmie und Niklas Scharnhorst aus Garbsen ihre Firma Die Bäckerkutsche gegründet. Das Konzept: Kunden können sich nicht nur frische Backwaren, sondern auch diverse Aufstriche, Säfte, Eier und Zeitungen nach Hause liefern lassen.

Die beiden Freunde wollten schon immer gemeinsam unternehmerisch tätig werden. Vor einem halben Jahr wurde der lang gehegte Wunsch dann Wirklichkeit. Die Idee dazu hatte Tobias Volbers, als er vor gut einem Jahr bei brütender Hitze in einer langen Warteschlange vor einer Gehrdener Bäckerei anstehen musste. „In Zeiten von Corona und eng gestrickten Zeitplänen sorgen wir dafür, dass unsere Kunden am Wochenende entspannt in den Tag starten können – ohne Wartezeiten, ohne Warteschlangen und mit kontaktlosen Service“, sagt der 29-Jährige.

Schon mehr als 500 Kunden

Auch bei seinem Freund sei die Geschäftsidee sofort auf Zustimmung gestoßen „Wir haben im Herbst mit einer Promotionaktion in Gehrden auf unseren Lieferservice aufmerksam gemacht und mehrere tausend Flyer verteilt“, sagt Scharnhorst. Bereits am 1. Dezember 2020 sei die offizielle Unternehmensgründung erfolgt. Mittlerweile beliefere die Bäckerkutsche schon mehr als 500 Kundinnen und Kunden. Zum Gebiet gehören Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen mit den jeweiligen Ortsteilen. Nun wollen die beiden Jungunternehmer ihr Gebiet in Richtung Barsinghausen und Seelze erweitern.

Volbers und Scharnhorst beschäftigen zwölf Mitarbeiter. Diese liefern die bestellten Waren mit ihren eigenen Fahrzeugen aus. Niemand lege dabei unnötige Wege zurück. „Sie kommen morgens nach Gehrden, packen die Waren ein und beliefern die Kunden quasi auf ihrem Nachhauseweg“, sagt Volbers.

Als Packstation und Umschlagplatz dient ein Saal in der Tanzschule Möller. Da wegen Corona keine Kurse stattfinden konnten, sei der Ort perfekt gewesen. „Wenn es mit dem Unterricht jetzt wieder losgeht, können wir trotzdem bleiben. In diesen frühen Morgenstunden zwischen fünf und neun Uhr werden ohnehin keine Tanzkurse angeboten“, sagt Volbers.

Partner aus der Umgebung

Die beiden studierten Betriebswirte legen nach eigenen Angaben Wert auf Regionalität. Die Lieferanten kämen alle aus der Umgebung. Zu den Partnern gehören die Backmanufaktur Albino, das Gehrdener Backhaus, die Fleischerei Scheller, der Obsthof Gestorf, Sander Calenberger Landhof und Hühnerglück vom Oelkershof. Liefern lassen können sich die Kunden unter anderem auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse.

Kunden bezahlen die gleichen Preise wie beim Bäcker. Es fällt lediglich eine Gebühr in Höhe von 1,99 Euro pro Lieferung an. „Dafür sparen unsere Kunden Benzingeld und schonen gleichzeitig die Umwelt“, werben die beiden Geschäftspartner für ihren Service.

Die Bestellung kann über den Onlineshop, per E-Mail, WhatsApp oder Telefon (0176) 42948097 bis Freitag, 18 Uhr, aufgegeben werden. Wer den Lieferservice regelmäßig in Anspruch nehmen möchte, kann ein Abo abschließen. Bezahlen können die Kunden mit PayPal oder per Überweisung. Die Lieferung erfolgt bis 8.30 Uhr – ohne Klingeln. Auch individuelle Zeitabsprachen sind möglich. Bei der Erstlieferung gibt es eine kostenlose Thermo-Tragetasche. Informationen gibt es im Internet unter www.baeckerkutsche.de.

Von Heidi Rabenhorst