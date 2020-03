Gehrden

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 4 Uhr mit einer Flasche beworfen und dadurch verletzt worden. Laut Polizei war dem ein Streit im Bereich der Langen Feldstraße zwischen mehreren Heranwachsenden vorausgegangen. Ein noch unbekannter männlicher Täter warf hierbei eine beschädigte Flasche in die Richtung eines 18-jährigen Gehrdeners. Die Flasche traf den Heranwachsenden an der Hand und verletzte ihn. Der Täter konnte durch Beamte der Polizei Ronnenberg nicht mehr festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gehrden, Telefon (05108) 922810, oder der Polizei Ronnenberg, Telefon (05109) 5170, zu melden.

Von Lisa Malecha