Trotz leerer Kassen: Gehrden will Millionen investieren

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen ist es der Stadt Gehrden nicht gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Mit einem Minus von jeweils rund 6,5 Millionen Euro schließt der Etat für die nächsten beiden Jahre ab. Immerhin: Gegenüber dem Entwurf verbessert sich der Ergebnishaushalt in 2020 um 975.200 Euro und in 2021 um 778.000 Euro. Um dies zu erreichen, wurden die Gewerbesteuer, die Grundsteuern A und B sowie die Vergnügungssteuer erhöht. Ferner wurden Projekte wie der Ausbau der Kita Neddernholz, die abschließbare Fahrradabstellanlage am S-Bahnhof Lemmie, Grunderwerb und Erschließung des Gewerbegebiets Am Wisch oder die Entwicklung des Gehrdener Bergs vorerst vertagt.