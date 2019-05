Gehrden

Die Fahrradexperten von der Bürgerinitiative Umweltschutz ( BIU) haben auf dem Marktplatz zum zweiten Mal ihren Stand zum kostenfreien Fahrrad-Check-Up aufgebaut. Zahlreiche Radfahrer nutzten das Angebot.

Die Radfahrerin Renate Ulfert war eine der Ersten am Pavillon. Die Gehrdenerin ist seit 19 Jahren mit ihrem Fahrrad unterwegs und weiß nicht, ob alles in Ordnung ist. „Aber ein spezielles Problem habe ich beim Fahren nicht gemerkt“, betonte die 85-Jährige. BIU-Chef Ralf Strobach sah sich das Gefährt genauer an. „Alles tadelos“, bemerkte der 53-jährige Strobach.

BIU-Mitarbeiter Ralf Strobach (rechts) hat keine Mängel beim Fahrrad von Renate Ulferts festgestellt. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Der Viertklässler Tjark Struckmann fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule und ist zufällig beim Fahrrad-Check-Up vorbeigekommen. Ein dringendes Problem habe er trotzdem. „Meine Gangschaltung ist verbogen“, sagte der Zehnjährige. BIU-Mitarbeiter Ralf Breidenbach reparierte die Gangschaltung, anschließend überprüfte er Bremsen und Licht. Zum Schluss wurde die Kette geölt. „Wenn die Kette regelmäßig gesäubert und gefettet wird, benötigt man weniger Kraft beim Treten“, erläuterte Breidenbach dem Schüler.

BIU-Mitarbeiterin Janika Neumann (links, 19) hat das Fahrrad von Wolfgang F. Roth überprüft. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Bei den meisten Rädern war deutlich zu wenig Luft auf den Reifen. Laut Strobach werde das Problem häufiger unterschätzt. „Durch zu wenig Luftdruck gehen die Reifen schneller kaputt und müssen häufiger erneuert werden“, merkte Strobach an. Ein weiteres Problem seien die unzureichenden Lichtkennzeichen an den Rädern. Häufig seien die Reflektorstreifen an den Rädern zu dreckig. „Wir raten immer zu Reflektoren in den Speichen wie Katzenaugen oder Clips“, sagte Strobach.

Die Bürgerinitiative wird von der Stadt und der Region Hannover gefördert und ist seit vier Jahren im Umland unterwegs. Mit der Aktion wollen die Mitarbeiter zeigen, dass nur wenige Handgriffe nötig sind, um das Fahrrad verkehrssicher zu machen. Daher bekommen alle Check-Up-Teilnehmer ein Heft mit sieben Tipps zur Fahrradpflege ausgehändigt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig