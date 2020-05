Trotz Kritik: Region Hannover erneuert Radweg in Lenthe

Lenthe/Everloh

Wenn am Montag die Bauarbeiten der Region Hannover an der Kreisstraße 230 in Lenthe beginnen, werden die Dorfbewohner nicht begeistert Applaus spenden. Im Gegenteil: Sie hätten sich andere Pläne gewünscht.

Die Region wird in den nächsten Monaten in Lenthe sowie in Northen und Everloh die Radwege sanieren. Zunächst wird in Lenthe gearbeitet, wo der vorhandene Geh- und Radweg verbreitert wird. Aus Sicht der Lenther ist das allerdings gar nicht nötig. „Das Geld hätte anders eingesetzt werden müssen“, meint Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Kritisiert wird unter anderem der Aufwand, um den als gut befundenen Radweg nördlich der Haltestelle Badenstedter Straße in Teilen zu verschwenken.

Für wichtiger erachten die Lenther vielmehr die Sanierung der Radwege in den benachbarten hannoverschen Stadtteil Badenstedt. Die Region hält dem entgegen, dass die Strecke nicht zum sogenannten Vorrangnetz, also zu den Prioritäten, gehört.

Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung geht: Die Lenther wollen, dass die Anbindung für Radfahrer nach Hannover verbessert wird. Daraus wird erstmal nichts. Quelle: Dirk Wirausky

Auch müssten nach Ansicht von Ermerling die schlecht erkennbaren Querungen zur Kreisstraße 249 in Richtung Badenstedt und auf der K 230 an der Bushaltestelle entschärft und eine weitere Insel im Bereich Winterstraße und Velberallee errichtet werden.

Sogar Unterschriften haben die Lenther gesammelt. Mehr 200 Personen haben unterschrieben. Allerdings ohne Erfolg. „Es gab noch nicht einmal eine Reaktion der Region auf die Liste“, sagt Ermerling verärgert. Und überhaupt: Die betroffenen Ortsräte seien nicht in die Planung einbezogen worden. „Wir hatten keine Möglichkeit, im Vorfeld den Verantwortlichen Vorschlägen zu machen“, sagt Ermerling.

Erster Bauabschnitt beginnt in Lenthe

Doch nun geht es los. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich in Lenthe von der Einmündung Im Eickhof bis zur Winterstraße. Nach etwa vier Wochen folgt der Bereich zwischen Winterstraße und der Bushaltestelle Badenstedter Straße. Die Bauzeit dort beträgt vermutlich fünf Wochen.

Der Bau in Lenthe erfolgt unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird jeweils über Lichtsignalanlagen an der Baustelle vorbeigeführt. Dadurch könne es zu Wartezeiten und folglich längeren Fahrzeiten kommen, teilt die Region mit. Die Einmündungen zu den Straßen Im Eickhof und Winterstraße müssen im Zuge der Arbeiten gesperrt werden. Die Zufahrt für die Anwohner erfolgt über die Straßen Papenburgweg, Im Stiefel und Tiefe Straße. Während der Bauarbeiten in Lenthe werden alle Haltestellen wie üblich von der Regiobus bedient. Die Anlieger sind in dieser Woche durch die Baufirma per Wurfzettel über den Start der Baumaßnahme sowie die geplante Sperrung informiert worden.

Ab August beginnen Arbeiten in Everloh

Nach vorläufiger Beendigung der Arbeiten in Lenthe beginnen ab Ende Juli/Anfang August die Arbeiten am südlichen Ortsausgang von Everloh. Dort wird ein sogenannter Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Radfahrer gebaut. Anschließend folgt der Bau des Fahrbahnteilers am nördlichen Ortsausgang von Everloh. Abschließend werden nacheinander noch Querungshilfen an beiden Ortsausgängen von Northen errichtet. „Die Arbeiten in allen drei Orten bis Ende Februar 2021 beendet sein“ teilt ein Sprecher der Region mit.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf 660 000 Euro. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Von Dirk Wirausky