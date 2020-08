Unter strengen Hygieneregeln hat am Sonnabend der fünfte Lemmier Floh- und Trödelmarkt auf dem Turnplatz in Lemmie stattgefunden. Der Erlös in Höhe von 3333 Euro geht zur Hälfte an das Kinderhilfswerk Philipp und Philippa und an die Nairobi-Hilfe des Christlichen Missionsvereins Würzburg.