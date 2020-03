Trickdiebe bestehlen 86-Jährigen auf der Straße

Gehrden

Wie ausgewieft Trickdiebe sind, diese Erfahrung hat am Montagnachmittag der Gehrdener Hermann Nasemann machen müssen. Kurz nach dem Besuch bei der Volksbank wurde der 86-Jährige auf offener Straße von einem Pärchen aufgehalten, das vortäuschte Hilfe zu benötigen und nach einem „Hospital“ fragte. Einige Wortbrocken und Fuchteleien später war sein in der Innentasche der Jacke verstautes Portemonnaie mit 300 Euro Bargeld verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

„Ich hätte nicht gedacht, dass mir das in meinem Alter noch einmal passiert“, sagte der 86-Jährige. Er hatte die Volksbank am Montag gegen 16 Uhr verlassen und sich mit dem Rollator auf den Heimweg gemacht. Schon beim Herausgehen sei ihm eine kleine und stark untersetzte Frau aufgefallen, die in die gleiche Richtung ging wie er – nur auf der anderen Seite der Nordstraße. „Sie fiel mir auf, weil sie so korpulent war.“ Nachdem der Gehrdener zweimal nach rechts abgebogen war, stand die etwa 30 Jahre alte und 1,60 Meter große Frau in der Egestorfer Straße plötzlich wieder vor ihm – mit einem etwas größeren und geschätzt 35 Jahre alten Mann an ihrer Seite.

„Ich dachte, das Mädchen braucht Hilfe“

Der Begleiter, der kleiner als er selbst war, habe ihn nach einem „Hospital“ gefragt und mit den Händen herumgefuchtelt. „Ich dachte, das Mädchen braucht Hilfe“, berichtet der 1,80 Meter große Nasemann weiter. Noch eh er etwas habe erwidern können, sei das Pärchen aber wieder Richtung Barsinghäuser Straße umgekehrt. Alles sei sehr schnell gegangen. Noch verwundert von der Szene kontrollierte er seine Taschen – und stellte dabei fest, dass seine Geldbörse aus der Innentasche der geöffneten Jacke verschwunden war.

Als sich der Senior nach dem Paar umschaute und hinterher ging sah er gerade noch, wie die Frau in einen bereit stehenden dunklen VW-Kombi älteren Baujahres einstieg. „Ich habe noch gewunken und versucht sie aufzuhalten“, so Nasemann. Der Fahrer habe dann aber erst richtig Gas gegeben und floh mit seiner Komplizin in Richtung Everloh.

Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahl

Zuhause angekommen berichtete der Gehrdener seiner Frau und Schwiegertochter von dem Vorfall. Er ließ umgehend seine Bankkonten sperren und verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten des Kommissariats in Ronnenberg kamen noch am selben Abend bei dem Paar vorbei, um die Strafanzeige aufzunehmen.

Die Tat falle in die Kategorie Trickdiebstahl, hieß es auf Nachfragen dazu im zuständigen Kommissariat. Es gebe immer wieder Einzelfälle dieser Art, doch seit längerem sei kein vergleichbarer im Bereich Ronnenberg und Gehrden bekannt geworden.

Hermann Nasemann macht sich keine großen Hoffnungen, dass die Diebe tatsächlich gefasst werden. Er zeigt sich den Umständen entsprechend sogar fast dankbar: „Ich bin ja froh, dass sie mich nicht überfahren haben.“ Er selbst hätte nach der Strafanzeige auch nichts weiter veranlasst, aber seine Frau habe ihm gesagt, dass er nun andere warnen müsse – damit das gleiche nicht noch einmal passiert. „Die Leute müssen wissen, dass sie vorsichtig sein und sich umgucken müssen.“ Ob ihn der Diebstahl belaste? Er hätte die Erfahrung gern verzichtet, so der 86-Jährige, aber er sei auch in einem Alter, wo er sich nicht mehr so ärgere. „Mir ist nichts passiert – das ist die Hauptsache.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler