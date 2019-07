Gehrden

Zu ihrem zehnjährigen Bestehen hatte die Tagespflege für Senioren (TapS) an der Hornstraße zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Der Zuspruch bei hochsommerlichen Temperaturen war überschaubar. TapS-Leiterin Gabriele Stein und ihr Betreuungsteam hatten mit deutlich mehr interessierten Besuchern, die sich über die Leistungen und Angebote in der Betreuungseinrichtung informieren konnten, gerechnet.

Zu den Gästen gehörte Adelheid Baumann mit ihrer Tante Gudrun Wittek. Die 81-jährige Seniorin, die seit mehr als 40 Jahren in Gehrden wohnt, kann ihre Wohnung in der zweiten Etage nicht mehr allein verlassen. Nach dem Tod ihres Ehemannes vermisst die sonst noch rüstige Seniorin den Kontakt zu anderen Menschen. „Ich hole mir viele tagesaktuelle Informationen aus dem Fernsehen und lese sehr gern“, verriet die Seniorin. Ihr Hausarzt gab die Empfehlung, gegen die Einsamkeit den Kontakt zu anderen Senioren zu suchen und empfahl den Besuch der TapS. Dort treffen sich alte Gehrdener zu Gesprächen, zum Singen, Spielen, zur Gymnastik und zu vielen weiteren Aktivitäten. „Das Angebot hat uns überzeugt“, sagte Adelheid Baumann.

Viele Angebote für Senioren

„Zuerst war ich etwas skeptisch, aber der Aufenthalt und die Betreuung in der TapS sind sehr gut. Das Personal und die Gäste sind sehr nett. Es gibt gute Kontakte“, sagte Karl-Heinz Peschel, der mittlerweile seit zwei Jahren jeden Freitag in die Tagespflege kommt. Therese Günther ist als ehrenamtliche Helferin seit fünf Jahren in der Einrichtung tätig. „Es gibt viele Angebote und wir sind eine tolle Runde. Aus den Begegnungen und Gesprächen wird auch mir viel zurückgegeben“, stellte die ehrenamtliche Helferin fest.

„Derzeit haben wir acht Senioren auf der Warteliste“, sagte TapS-Leiterin Gabriele Stein. Wer sich über die Angebote, Betreuungsleistungen, den Tagesablauf, Kosten und Kassenleistungen informieren möchte, kann zu den Öffnungszeiten der Tagespflege für Senioren an den Wochentagen von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr gern zu einem persönlichen Gespräch vorbeischauen.

Von Georg Weber