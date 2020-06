Gehrden

Musik liegt in der Luft. Nur strahlende Gesichter sind vor dem Café Teufel in der Gehrdener Innenstadt zu sehen, als Burkhardt Hennicke und Russell Thomsen von der Homestreet-Band aus Lemmie, Platz auf der kleinen Bühne nehmen. Fast könnte man meinen, Gehrden sei nun aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

Walpurga Bähre freut sich, dass sie in ihrem Café Künstlern endlich wieder eine Plattform geben kann. „Es tut einfach gut, mal wieder Musiker einladen zu dürfen“, so die Kaffeehausbesitzerin. Die Corona-Pause habe sie ganz gut überstanden. „Wir haben die Zeit für kleine Umbauarbeiten genutzt“, erzählt sie. Nun sei sie froh, dass wieder Leben herrscht in ihrem Café. „Die Gäste haben mir gefehlt“, sagt Bähre.

Auch die beiden Musiker freuen sich über den ersten Auftritt im Café Teufel nach der Zwangspause. „Ohne Publikum macht Musizieren nicht so richtig viel Spaß“, sagen die beiden übereinstimmend. Während der Pause haben sie fleißig geübt. Weil sie auf demselben Grundstück leben, konnten sie sich auch treffen.

Russell Thomsen (links) und Burkhardt Hennicke bringen mit ihrer Musik ein Stück Normalität zurück. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die rund 20 Zuhörer – mehr sind wegen der Abstandsregeln nicht erlaubt – begrüßen die Musiker mit lautem Applaus. Hennicke und Thomsen geben immer wieder Konzerte im Café Teufel. „Unser letzter großer Auftritt fand hier zu Silvester satt“, erzählt Hennicke.

Zu den begeisterten Zuhörern gehört auch Dorit Löhdefink, die in Erinnerungen an die Fête de la Musique vom vergangenen Jahr schwelgt. „Genau für den heutigen Sonntag war es geplant. Ich freue mich, dass Frau Bähre es geschafft hat, es im kleinen Rahmen aufleben zu lassen“, so die Gehrdenerin. Über die neue Freiheit freut sich auch ihre Freundin „Es ist einfach schön, mal wieder rausgehen und ein Livekonzert erleben zu können“, erzählt Marianne Klieber.

Marianne Klieber (links) und Dorit Löhdefink begrüßen den Sommer mit einem „Sanften Engel“. Quelle: Heidi Rabenhorst

Den Sonntagnachmittag mit Livemusik genießen auch Inge Koch und Rita Wegener. „Der Sommer hätte nicht schöner beginnen können. Außerdem sind wir gesund, und das ist das Wichtigste“, betonen die beiden Freundinnen fröhlich.

Inge Koch (links) und Rita Wegener haben sich auf ein Kaltgetränk verabredet. Quelle: Heidi Rabenhorst

Lukas Köpsel ist mit einem Freund und der Familie gekommen. Er begrüßt die Normalität, die so langsam in den Alltag zurückkehrt. Immer wieder spendet das Publikum lauten Beifall, und bei bekannten Liedern wie „Oh my Love“ und „Save the Last Dance“ wird leise mitgesungen und geklatscht. Erst nach mehreren Zugaben entlassen die Zuhörer die Musiker in den lauen Frühsommerabend.

