Gehrden

Es ist fast eine Art Puzzlespiel. Eine Vielzahl an Flächen, die für den geplanten Neubau einer zweiten Großsporthalle im Stadtgebiet in Frage kommen, hat die Verwaltung in den vergangenen Wochen geprüft. Fünf davon sind nun in engere Wahl gekommen. Ein Grundstück wird favorisiert. Geht es nach der Stadt, dann wird die neue Drei-Feld-Halle an der Levester Straße gebaut.

„Aus unserer Sicht ist das die geeignete Fläche“, sagte der städtische Projektleiter Jan Garberding am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport. Geeignet vor allem deshalb, weil sie groß genug ist, um alle Kriterien einer Großsporthalle berücksichtigen zu können. Laut Garberding wird für die neue Halle inklusive Außenanlagen eine Fläche von 3500 Quadratmetern benötigt. Das sei an der Levester Straße gegeben. Dazu bestehen Erweiterungsmöglichkeiten, meinte Garberding mit Blick auf den Wunsch des Jugendparlaments, einen Outdooranlage für Jugendliche zu errichten. Und: Kosten für den Erwerb des Grundstückes fallen nicht an. Die Fläche ist im städtischen Besitz.

Kosten zwischen 6,3 und 7,5 Millionen Euro

Garberding konnte noch weitere Zahlen nennen. Zwischen 6,3 und 7,5 Millionen Euro kostet der Hallenneubau – je nachdem, welcher energetische Standard gewünscht werde. Baubeginn soll 2022/2023 sein. Geplant ist eine Drei-Feld-Halle plus Zuschauertribüne mit einer Grundfläche von 2100 Quadratmetern. „Es sollen dort alle Hallensportarten ausgeführt werden können“, sagte Garberding. Dazu kommen Außenanlagen auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern.

Betrachtet hat die Verwaltung letztlich Flächen an der Levester Straße, das Areal der abgerissenen Tennishalle an der Schulstraße, am Delfi-Bad, hinter dem Feuerwehrhaus am Bünteweg und gegenüber des Feuerwehrhauses an der Nordstraße. Mit Hilfe einer Bewertungsmatrix seien die Flächen laut Garberding überprüft worden. Wesentliche Kriterien seien dabei die Größe des Grundstücks, die Kosten, die Erreichbarkeit für Schüler und Vereinssportler sowie die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr gewesen. Dazu sei auch eine konkurrierende Nutzung geprüft worden. So gebe es laut Garberding beispielsweise Interesse seitens Edeka den Markt an der Schulstraße zu erweitern. Dazu könnte die Fläche der ehemaligen Tennishalle gebraucht werden.

Wird hier bald Tischtennis in der Halle gespielt? CDU und Grünen wollen den Bau einer neuen Halle auf dem Gelände des Delfi-Bades. Quelle: Dirk Wirausky

CDU und Grüne wollen Neubau am Delfi-Bad

Nach Abwägung aller Kriterien kam die Verwaltung zu der Empfehlung, die neue Halle an der Levester Straße zu bauen. Für CDU, SPD und Grüne steht aber fest: Die neue Halle soll in der Nähe des Stadtzentrums und in der Nähe der Schulen gebaut werden. Klaus Dörffer (CDU) sieht die neue Sporthalle auf dem Gelände des Delfi-Bades. Das sei schulnah und böte Synergieeffekte. „Dieser Standort hat für uns Priorität“, betonte er. Deshalb solle von der Verwaltung noch einmal genauer untersucht werden, ob die Fläche ausreiche. „Wir haben dort beispielsweise bereits Parkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite“, sagte Dörffer. Dadurch würde Fläche gespart. Die Infrastruktur am Bad sei zudem gut.

Auch Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen) favorisiert das Gelände des Gehrdener Freibades. „Dadurch bekommen wir dort ein attraktives Sportzentrum“, sagte er. Zudem könnten die „unschönen Baracken“ auf dem Grundstück des Delfi-Bades abgerissen werden.

Vielen Politikern ist die Außenfassade am Delfi-Bad ein Dorn im Auge. Der Gebäudekomplex könnte im Zuge des Hallenneubaus abgerissen werden. Quelle: Dirk Wirausky

SPD denkt an Gelände der alten Tennishalle

Die SPD wiederum bevorzugt als Standort die Fläche der alten Tennishalle an der Schulstraße. Einen Bau an der Levester Straße lehnt sie ab.

Seit Jahren ist die Fläche der ehemaligen Tennishalle an der Schulstraße ein Brache. Die SPD favorisiert das Gelände für den Bau einer neuen Sporthalle. Der Knackpunkt: Das Grundstück müsste erst gekauft werden. Quelle: Dirk Wirausky

Letztlich folgten die Fraktionen mehrheitlich einem Vorschlag der CDU. Der Standort am Delfi-Bad soll umfangreich untersucht werden.

Projektleiter Garberding wollte den Fraktionen nicht gänzlich folgen. Beide Grundschulen hätten bereits eine Sporthalle in unmittelbarer Nähe. Und an der Oberschule solle die alte Halle abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet werden. „Das Problem bleibt allerdings die Übergangsphase zwischen Abriss und Fertigstellung des Neubaus“, so Garberding.

Alte Halle wird abgerissen

Die alte Sporthalle an der Oberschule ist in einem derart schlechten Zustand, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Deshalb soll sie einem Neubau an gleicher Stelle weichen. Mit diesen Arbeiten soll begonnen werden, wenn die neue Drei-Feld-Halle steht. Dann hätte Gehrden sogar zwei große Hallen – ein Wunsch, den die Vereine seit Jahren haben.

Die Sporthalle an der Oberschule ist in einem schlechten Zustand. So schlecht, dass sie abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut werden soll. Quelle: Dirk Wirausky

Wenn es nach der SPD gegangen wäre, dann wäre der Tagesordnungspunkt übrigens abgesetzt worden. „Wir haben noch Beratungsbedarf“, sagte Walter Dehn (SPD). Einem Wunsch, dem die anderen Fraktionen jedoch nicht folgten. „Wir sind gut vorbereitet“, sagte Dörffer. Ihm sei es wichtig, dass noch der aktuelle Rat dieses Projekt auf den Weg bringe. Die Ablehnung auf Vertagung kritisierte Dehn. „Das ist schlechter Stil“, sagte er.

Das nächste Mal befassen sich die Politiker mit der Standortentscheidung für die neue Drei-Feld-Halle am Dienstag, 22. Juni. Dann kommt der Ausschuss für Bau- und Städteplanung ab 18 Uhr zusammen.

Von Dirk Wirausky